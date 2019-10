¿Qué pensarías si te dijese que todo lo que hemos ido construyendo a través de las proyecciones mentales es una gran mentira y que detrás de todo este sueño o pesadilla, según se mire, late la verdadera esencia de nuestro ser? Cómo poder explicar que este segundo y medio de vida en el que nos hallamos nada tiene que ver con nuestra esencia y con lo que más allá del tiempo nos define. Después de mucho escuchar, mucho leer y muchas despedidas que tienen más que ver con la vida que con la muerte, cada vez me nace un mayor convencimiento de que oculto tras esta locura mental en la que la mayoría andamos metidos hay algo más que nos define. Y no es la religión la que me enseñó esto que ahora comento; de lo que te estoy hablando nada tiene que ver con el pecado y la culpa.

Nos empecinamos en darle el gusto al cuerpo, de construirnos un hogar de ladrillo, una guarida, de protegernos con todas las armaduras posibles, de creer que solo hay una única oportunidad, cuando realmente el amor nos espera en un lugar que nosotros hemos olvidado. Y no te estoy hablando de otra vida, te hablo de esta. Tratamos de ahogar nuestro sufrimiento entreteniéndonos en felicidades pasajeras sin saber que esa emoción de la que queremos huir o en la que queremos retozar va a estar ahí mientras no seamos capaces de dejar de adorar las ilusiones que nuestra mente proyecta. Hay una verdadera y paciente voz detrás de todos los ruidos del mundo que nos habita y que oiremos cuando se alejen de nosotros las vanas ideas que alimentamos en nuestras insatisfechas mentes. Cuando dejemos de darles tanto valor, oiremos esa voz que tiene para nosotros un mensaje y que ahora se ahoga entretanto sonido vacío.

Comencemos quitándonos los escudos y demos un primer paso empezando a descubrir quiénes somos realmente y a qué hemos venido.