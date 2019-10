La coordinadora por la Sanidad empieza a recoger frutos

La coordinadora por la sanidad de Aranda considera muy satisfactoria la entrevista que mantuvo el pasado lunes con el nuevo gerente del Hospital Universitario de Burgos. Una representación de este colectivo se desplazaba a la capital burgalesa para entrevistarse con José María Romo. Un encuentro del que salieron con unas sensaciones muy parecidas al que tuvieron la semana anterior con la consejera, Verónica Casado.

Sofía Plaza califica de “moderado” y “dialogante” el carácter del nuevo responsable de este centro hospitalario que, a diferencia del anterior, que no les recibió nunca a pesar de habérselo solicitado en dos ocasiones, no tuvo problema en hacerlo, a pesar de estar “recién aterrizado” en este cargo, para tomar nota de los puntos que más preocupan a este colectivo, que considera que, después de tanto tiempo luchando por mejorar las condiciones sanitarias de la Ribera, se perciben ya algunos resultados. “Estamos empezando a recoger un poquito los frutos, es decir, por lo menos se nos tiene en cuenta, se nos recibe y lo que les decimos no les suena a chino y sobre todo te ponen un poco en valor las aportaciones y los problemas que tú expones no caen en saco roto; esa es la sensación que nos trajimos”, explica Sofía Plaza.

Respecto al servicio de Ginecología, con la reciente incorporación de un cuarto especialista en Aranda, las consultas ordinarias están cubiertas y también garantizadas la mayoría de las guardias en lo que queda de mes, atendidas mayoritariamente por la plantilla del hospital comarcal y la colaboración puntual de profesionales externos, con la excepción de tres días que están aún sin concretar. “En todo momento nos reiteraron que los partos se quedan en Aranda, que no van a salir de aquí y se va a mantener la atención a las embarazadas en Aranda”, transmitió Plaza del encuentro mantenido con Romo y la directora médica, Carmen Rodríguez.

La coordinadora les habló de las cuestiones que más indignan a la población ribereña, como es que haya determinados especialistas que ejercen en la sanidad pública en Burgos y se resisten a desplazarse al hospital Santos Reyes, mientras varios días a la semana acuden a Aranda para trabajar en una consulta privada. José María Rojas asegura que el gerente aseguró que no conocía el caso y que tomó nota del médico en cuestión.

También les informaron de que se han dado varios casos en los que el HUBU no ha querido atender a algunos pacientes que se han desplazado desde Aranda. Dicen los portavoces de la coordinadora que José María Romo tomó nota de todo ello y ahora esperan que estos encuentros arrojen resultados. “En todo momento habló de diálogo y nos dijo por activa y por pasiva que la sanidad no solamente es cosa de médicos, es cosa del paciente y que tenemos que trabajar en conjunto, porque la sanidad la hacemos entre todos”, apostilla Plaza.