Monteabellón coloca cinco de sus vinos entre los excelentes de la Guía Peñín

Bodegas y Viñedos Monteabellón sitúa cinco de sus vinos entre los excelentes de la próxima edición de la Guía Peñín La XXX edición de esta publicación reconoce el trabajo de esta empresa, ubicada en Nava de Roa, calificando vinos de las tres Denominaciones de Origen donde elabora por encima de 90 punto. Se trata de Monteabellón Verdejo - D.O. Rueda, Monteabellón 14 meses , Finca Matambres y Finca la Blanquea de la D.O. Ribera del Duero y ATHUS Crianza de la D.O. Ca. Rioja.

Cerca de 12.000 referencias han sido catadas en esta ocasión para La Guía Peñín de los Vinos de España, que cumple tres décadas siendo los cronistas del vino español y que les ha llevado a convertirse en el manual de referencia para todos los profesionales o amantes del buen vino.

A las excelentes puntuaciones recibidas por esta empresa ribereña, se suma la distinción de 5 estrellas que implica una excelente relación calidad precio para tres de los vinos seleccionados. Una fantástica distinción que se traduce en un importante valor añadido: los vinos de calidad , no tienen por qué ser inaccesibles al consumidor por una cuestión de precio.

Por otro lado, gracias a las puntuaciones recibidas, todos aquellos vinos que sobrepasen los 90 puntos asistirán al XX Salón de los Mejores Vinos de España que se celebrará en Madrid ( IFEMA) los próximos 28 y 29 de Octubre. La bodega acudirá a este Evento en el que se darán cita más de 17.000 profesionales nacionales e internacionales de perfil comprador- prescriptor para conocer estos vinos de primera mano.