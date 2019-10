Mezquita: "Si hay que cambiar algo, se hace"

Luis Mezquita / Cadena SER

La Arandina pierde 1-2 en El Montecillo frente al Almazán. La clasificación le aleja de su objetivo de los puestos de ascenso. En tan solo nueve jornadas, con una de descanso para el equipo blanquiazul, la distancia respecto a los puestos de cabeza ya es de 8 puntos. La Cadena SER pide al departamento de comunicación del club una entrevista con el Director deportivo para pulsar una situación que ha generado desazón entre los aficionados.

El programa deportivo El Banquillo de la SER arranca este jueves con unas declaraciones de Jordi Fabregat, entrenador de la Arandina: “Me preocupa perder este partido que ya no podemos ganar. Ahora trabajaremos para ir a Segovia a competir el partido. Pero es que las derrotas alejan a las personas, alejan a las aficiones, alejan, separan, fracturan. No es nada bueno perder. Más allá del estado físico, hay un estado de ánimo que no lo recuperamos. Se sufre esto, estas separaciones que hay cuando no hay buenos resultados", aseguraba.

"Y hay que poder perder los partidos pero no perder la calma. Ni excusarse ni justificarse. Tenemos oportunidades, muchísimas, para revertir la situación, para seguir trabajando, para poner al público a favor nuestro que no lo está porque no le gusta la manera de cómo se desenvuelve el equipo y cómo lo ven en los partidos. A la vista está por la expresión que tiene y que no le gusta el sistema ni la manera de expresarse a los jugadores en el campo. Pero tenemos el día a día para revertir la situación, para trabajar y encontrar resultados y merecer lo que merece la Arandina, estar entre los cuatro primeros y luchar por el play off”, concluía Fabregat.

A continuación, la Cadena SER emitió las respuestas de aficionados que fueron preguntados en el tiempo de descanso del partido Arandina-Almazán cuando el marcador señalaba 0-0 y tras un primer tiempo en el que el conjunto ribereño hizo 35 minutos muy notables de fútbol pero carentes de ser eficaces. Unánimemente expresaron la necesidad de fichar y reforzar el equipo, de los puestos a mejorar o de las dudas razonables de ver a la Arandina como una opción de ascenso.

El inicio del programa no gustó a Luis Mezquita: “Yo voy a empezar diciendo una cosa. Lo que me resulta ventajista es lo que acabáis de poner ahí. Porque meter un micrófono, en un estadio, cuando el equipo está en la situación que está y aprovechándose de la circunstancia de que se está perdiendo con un rival…”, obviando que la encuesta se realizó antes de iniciarse la segunda parte y con el partido aún con más control del conjunto local que del soriano.

El director deportivo de la Arandina siguió diciendo que “situaciones como la que está viviendo el equipo en la actualidad hay mogollón. Yo sé en el terreno que me estoy moviendo. Estoy en un medio de comunicación que ya lleva bastante tiempo siendo bastante hostil con el equipo”, para acabar la entrevista asegurando que fue un término que utilizó “con un sentido metafórico”.

En medio, un análisis de la situación del primer equipo: “Yo vengo a hablar de fútbol, que es lo mío. Hablo clarísimo, y voy directo y entro al trapo y soy un avión, soy una máquina. No eludo nunca el cuerpo a cuerpo. La planificación de la plantilla se hace consensuada con el entrenador. Pero el club venía de una situación traumática. Y se tiene que trabajar a contra reloj. La situación era anómala. El club estaba paralizado. Y voy a ser claro. El ochenta por cien de los jugadores de la plantilla es del año pasado. La duda que a mí se me presenta, y es una duda personal, si estos jugadores interpretan lo que es la forma de jugar lo que el entrenador intenta explicara, o el entrenador no entiende la idiosincrasia de estos jugadores", asegura.



"El cambio ha sido radical. Hemos pasado de tener un entrenador resultadista a tener un entrenador que, cuando hacemos el perfil de técnico que queremos, debido a la complejidad de lo anteriormente acontecido, buscábamos un entrenador con cierta experiencia. Que fuera totalmente diferente al anterior. Es un hombre correcto, educado, que trata a la prensa con un trato exquisito, cordial. Eso, cuando lo plasma en el terreno de juego ¿tiene su influencia o no la tiene?”, esgrimía.

Entre otras muchas afirmaciones, Mezquita dijo que “las prisas en la toma de decisiones no son buenas; estamos para diagnosticar lo que pasa sin eludir responsabilidades y, si hay que cambiar todo, se hace, el cuerpo técnico…los jugadores es muy difícil, porque tienen la sartén por el mango”.

La entrevista, que se incluye íntegramente en esta información, abordó también la reunión de este jueves de la Junta directiva para decidir sobre la continuidad o no del propio Luis Mezquita según adelantaba la Cadena SER, algo que dijo desconocer el afectado. "Sabes más que yo, desconozco esa reunión. Mi futuro lo tengo yo, no lo tiene la Arandina, está en mis manos". O el proyecto de cantera, que ha salido adelante con muchas dificultades y no pocas reclamaciones de padres de los jugadores de las categorías inferiores.