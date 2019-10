"No ha estado acertada la concejal. Toda la ciudadanía tiene el derecho a saber"

La mirmbro del Consejo de la Abogacía y experta n procsos judicales relacionadsa con el maltrato, Juana Balmaseda se ha referido a las declaraciones de la concejal de Seguridad, Amaia Arregi en las que acusaba a los medios de comuncaición de crar una "percepción social" que no es real "cuando abren telediarios y portadas de periódicos con casos que están en proceso de investgación".

Asegura Balmaseda que la edil responsable " no ha estado acertada, porque sus palabras contradicen la realidad de lo que existe".

"Lamentablemente existen hechos que se calificarán de agrsiones sexuales, el devenir del proceso judial ya es otra cuestión, ya se verá lo que ocurre, si se archiva o hay juicio", ha añadido. "Me parece básico que toda la ciudadanía tenemos derecho a saber".. "Es verdad que hay algunos medios que tiran de amarillismo, no es el caso de RADIO BILBAO". Comparte Balmaseda la valoación qe al resepcto realizó Blanca Estrella Ruiz, de la Asociación Clara Campoamor porque " la cantidad de datos que se dan en un caso resulta para muchas imprescindible para conocer qué zonsa son lsa más peligrosas, a qué hora ha ocurrido,etc". "No es la misma percecpción de seguridad la que tiene un hombre que la ed una mujer", señala.

También ha añadido que "esos elementos son esenciales para el desarrollo de las políticas municiales para trabajar en el ámbito de la seguridad"