Las víctimas de abusos sexuales piden una comisión ajena a la Diócesis

La Diócesis de Bilbao creó hace dos meses una comisión para proteger y prevenir a menores de abusos sexuales en el seno de la iglesia de Bizkaia. Esta comisión se encarga de recibir denuncias e informaciones sobre abusos para ayudar a hacerselas llegar, en caso de que la víctima estuviera de acuerdo, a la justicia eclesiástica.

Hasta el momento no han recibido ninguna denuncia a través de su correo electrónico anónimo. "Aprendemos del mal pasado, hay que colaborar sin excusas ni justificaciones", asegura Carlos Olabarri, Presbítero y abogado, responsable de la comisión diocesana. Jaime, víctima de malos tratos, también ha formado parte de la tertulia, mostrándose desconfiando ante las palabras del sacerdote, "tenemos la sensación de que la Iglesia cuando habla de que se preocupa del daño a las víctimas no es así". Olabarri recalca que la Iglesia no está en un bando diferente al de las víctimas. "no quiero pensar que hay dos partes", siempre hablamos desde el respeto a una víctima".

Las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia piden la creación de una comisión que no esté impulsada por la Diócesis, exijen que lo haga un foro ajeno para garantizar su independencia. Sin embargo, valoran las medidas puestas hasta ahora en este sentido por parte del Obispado. Ambas partes en este encuentro tienen la intención de cooperar por el bien de las víctimas y situarse en su lugar.