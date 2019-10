El Málaga improvisará su columna vertebral

El Málaga no anda bien. No hay que ser muy astuto para ver que un equipo que tenía el objetivo de subir y que está en puestos de descenso con ocho de los treinta puntos disputados anda mal, muy mal. Prueba de que el equipo no funciona es que el entrenador malaguista aún no encontró un equipo con el que jugar cada domingo. Durante estas diez jornadas de campeonato el entrenador del equipo boquerón sigue buscando su once y para el partido ante el Cádiz tendrá que improvisar una columna vertebral.

Y es que entre la multitud de alineaciones que probó en estas diez jornadas hay una serie de nombres que se repiten en nueve de las diez. Jugadores como Munir, Keidi Bare, Juankar, Adrián y Lombán han jugado como titular todos los partidos menos uno de los disputados. Y de ellos sólo Lombán está disponible para jugar ante el Cádiz.

Otros jugadores que no estará para este partido y que sí que tenía una importante participación es Juanpi, que disputó como titular siete de los ocho partidos que jugó en esta campaña.

Víctor Sánchez sí que podrá contar para este partido con jugadores importantes como Cifu o Luis Hernández, que disputaron ocho partidos como titulares. También fijo en casi todos los partidos fue Diego González, que se vistió como titular hasta en siete ocasiones. Ya con menos partidos desde el inicio sí que podrá contar con Renato Santos, Sadiku o Boularoud que han saltado desde el inicio en seis de los diez partidos.

Así el entrenador del equipo malagueño tendrá que improvisar una nueva columna vertebral para jugar contra el líder. Con las ausencias por las convocatorias de sus internacionales, las bajas por lesión o sanción sumado a que los de la Costa del Sol hicieron una plantilla de 17 profesionales dejará mermado al Málaga, pero todavía cuenta con futbolistas importantes en su once.