Villarreal y Levante empatan en un duelo amistoso a puerta cerrada (1-1)

Villarreal y Levante empataron a un gol en el encuentro amistoso que disputaron a puerta cerrada este jueves en la Ciudad Deportiva del equipo castellonense, en el que ambos técnicos repartieron minutos en sus plantillas con la idea de no perder el ritmo competitivo en este parón liguero.



El conjunto local, que se adelantó al minuto de juego, gracias a un tanto del colombiano Carlos Bacca, dominó la primera parte; mientras que fueron los levantinistas quienes mejor jugaron en la segunda, en la que lograron el empate por mediación de Roger Martí.



Javier Calleja apostó por dar minutos de juego a los que no vienen actuando en la liga, destacando los casos de los centrocampistas Manu Morlanes, Manu Trigueros, Leo Suárez, Ontiveros o Moi Gómez; mientras que Paco López sí dio entrada de inicio a un once más reconocible, manteniendo a jugadores como Morales, Campaña, Vezo, Mayoral o Sergio León, y recuperando para el once a jugadores como Coke, Toño, Cabaco, Hernani o Melero.



Por parte local, destacó la actuación de. Leo Suárez junto a Manu Trigueros, que se mostró con mando y llegada. Mientras que Campaña en el medio, y Morales con su desequilibrio, fueron los más destacados del Levante.



La segunda parte arrancó igual que la primera, con una gran asistencia de Leo Suárez a Bacca, pero esta el colombiano no acertó ante Cárdenas. Ambos técnicos mantuvieron la base de los primeros cuarenta y cinco minutos, con la idea de dar entrada al resto de jugadores a lo largo de la segunda parte.



Tras el carrusel de cambios en ambos equipos , el equipo de Paco López firmó sus mejores minutos y generó peligro con la calidad de Roger Martí. La mala noticia del encuentro fue la lesión del levantinista Hernani, que abandonó el campo por unas molestias musculares.



Ficha Técnica:



1. Villarreal CF: Andrés, Mario, Chakla, Funes Mori, Migue; Morlanes; Moi Gómez, Trigueros, Ontiveros, Leo Suárez; Bacca. También jugaron: Barbosa, Iborra, Quintillà, Vadik, Cáseres, Collado, Villa



1. Levante UD: Cárdenas, Coke, Cabaco, Vezo, Toño; Campaña, Melero, Hernani, Morales; Mayoral ySergio León . También jugaron: Carlos Clerc, Roger Martí, Isaac, Iván López, Eliseo y Joan,



Árbitro Álvaro Rayo. Amarilla al local Vadik.



Goles:1-0, m.1: Carlos Bacca. 1-1, m.71: Roger Martí.



Incidencias: Partido amistoso jugador en el mini estadi de la ciudad deportiva del Villarreal a puerta cerrada.

