El TAU Castelló buscará mañana vencer y convencer ante el IFG Força LLeida

El TAU Castelló recibe mañana al IFG Força Lleida, el único equipo catalán que mantiene la categoría después de que la pasada temporada CB Prat y FC Barcelona B descendieran LEB Plata. Los ilerdenses suelen empezar bien las temporadas, el curso pasado consiguieron seis victorias en sus siete primeros partidos lo que les catapultó a la parte alta de la clasificación durante muchas jornadas. Este año llevan dos victorias en las dos jornadas que se llevan disputadas. “Empiezan muy bien y con mucha energía con un muy buen trabajo de su entrenador Jorge Serna. Hacen un gran balance defensivo, una gran defensa del pick&roll que les hace corre y tener la confianza que tienen”, analizaba Toni Ten a los ilerdenses.

Destaca un jugador sobre los demás en el equipo catalán y es Shaquille O’Neal Cleare que está demostrando estar a un grandísimo nivel, “es un gran jugador sobre todo al poste bajo y está en un nivel de acierto espectacular. Tan sólo ha fallado dos tiros en los dos partidos que ha jugado” afirmaba Ten.

Pero el objetivo del TAU Castelló se centra sobre todo en jugar a buen nivel los más minutos posibles cosa que no ha conseguido en las dos primeras jornadas ligueras. “Tenemos que ser continuos y tomar buenas decisiones en ataque para desactivar la intensidad defensiva de Lleida”.

El equipo azulejero contará ya con Edu Gatell que gracias al descanso de la semana pasada y el tratamiento recibido por los servicios médicos del Villarreal CF, a los que Ten agradecía muchísimo su implicación, ha entrenado ya con normalidad. “El tratamiento le fue muy bien a Edu, y hoy ha hecho casi el entreno completo para que mañana pueda estar a un buen nivel y que Edu empiece a sentirse jugador de baloncesto. Es importante para el equipo y sobre todo para él”, confesaba el entrenador ondense.

El que muy probablemente no estará disponible es Ignacio Rosa que sufrió ayer un pequeño esguince de tobillo y hoy no se ha ejercitado con sus compañeros, ya que ha estado con el fisioterapeuta haciendo diferentes ejercicios de rehabilitación.

Mañana el TAU Castelló hará su sesión de tiro a las 10h de la mañana y por la tarde noche en horario habitual, a las 20:45h se jugará el partido en el Ciutat de Castelló correspondiente a la tercera jornada de la liga LEB Oro que además, para los que no puedan desplazarse hasta Castellón, podrán seguir el partido en la plataforma de Laliga SportsTV