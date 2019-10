Incendio en una empresa de reciclaje en Betxí

Un incendio ha calcinado una planta de reciclaje de Betxí. El fuego se ha producido sobre las seis de la tarde, según han explicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos investigan las causas de un incendio que se ha producido en una planta de reciclaje de Betxí, destinada a plásticos y maderas. Los hechos se han producido sobre las seis de la tarde, según ha explicado el Consorcio.

Fuentes del Consorcio Provincial también han señalado a Radio Castellón que el incendio no está controlado, pero está confinado, es decir, las llamas no saldrán del perímetro afectado, en este caso, la planta de reciclaje, porque apenas hay viento, y esta circunstancia favorece la extinción, y además también impide que el humo afecte a la población, porque la planta se encuentra en una zona aislada y que no está urbanizada.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado seis dotaciones de bomberos. El alcalde del municipio, Alfred Remolar, ha explicado a nuestra emisora, que no se han producido heridos, y que la población no corre peligro.