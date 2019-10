Tres historias de guardias civiles que merecen una medalla

El próximo 12 de octubre, con motivo de la celebración del Día del Pilar, patrona de la Guardia Civil, la Benenemérita cumplirá con la tradicional entrega de condecoraciones a aquellos agentes que han prestado algún tipo de servicio destacado a lo largo del último año. En esta ocasión serán distinguidos 55 agentes en la provincia de Córdoba.

Estas son tres de esas historias que este año merecen una medalla y que, habitualmente, quedan relegadas en las páginas de un atestado policial.

Rescató a un hombre del interior de una vivienda en llamas, el día de Navidad

El sargento Rafael Gallardo, de 31 años, estaba destinado en Pozoblanco cuando recibió un aviso de incendio en una vivienda en Añora. Era 25 de diciembre. Nadie sabía cuando podrían tardar en llegar los bomberos, así que tras derribar la puerta de una patada y con la única ayuda de una linterna, el sargento Gallardo no dudó en entrar en la vivienda en busca de supervivientes. Aunque el humo no le dejaba casi respirar y apenas veía nada, finalmente, consiguió rescatar a un hombre mayor y enfermo que había logrado resguardarse del fuego en el cuarto de baño. "Cuando entras no piensan que no sabes como vas a salir".

Desmanteló una gran plantación de marihuana en Priego

El cabo primero Fidel Toro Roldán está destinado en Priego de Córdoba, a pocos kilómetros de su Almedinilla natal.

Como agente de investigación de la Guardia Civil participó en el operativo que permitió desmantelar una gran plantación de marihuana que se encontraba oculta en el interior de una antigua fábrica textil. " Los ciudadanos te transmiten el apoyo cuando prestas servicios como éste".



Evitó una venta fraudulenta de aceite

La venta de una cisterna cargada de aceite de oliva a punto estuvo de costarle la vida a un empresario cordobés que recibió una brutal paliza para robarle cuando acababa de cobrar en metálico dicha operación. La investigación realizada por la unidad del teniente de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Córdoba, Francisco Navarro, permitió descubrir que vendedores y asaltantes estaban compinchados y detenerlos como autores de una estafa. El empresario pudo recuperar su dinero. "Es gratificante porque no siempre se consigue resarcir a la víctima"

El acto de entrega de condecoraciones a los agentes distinguido por sus acciones meritorias en 2018 tendrá lugar este sábado, 12 de octubre, en las instalaciones de la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba