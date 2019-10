Alqueva, a vista de niño

Dos noticias centran nuestra atención en este inicio de la tercera temporada de Tão Cerca en la Cadena SER. Por una parte las recientes elecciones legislativas en la vecina Portugal, en las que sale reforzado el actual primer ministro Antonio Costa. El partido socialista ganó los comicios, aunque sin mayoría absoluta, pero no tendrá que repetir la coalición de la anterior legislatura y podrá elegir socios de gobierno. En esta ocasión parece que no habrá pacto Partido Socialista, Bloco de Esquerda y Partido Comunista. Es la "gerigonça", como lo llaman los portugueses. De todo ello hablamos con Rita Tiago, nuestra colaboradora habitual que un año más no acompañará en Tão Cerca cada quince días.

Y conocemos también un programa puesto en marcha por la Diputación Provincial de Badajoz que quiere "enganchar" a las familias, y sobre todo a los más pequeños de la casa, al entorno natural del embalse hispano-portugués como destino turístico y cultural. Soledad Valmorico, técnico del programa, nos habla de una iniciativa en la que participarán 600 alumnos de cuarto, quinto y sexto de Primaria de centros educativos de Alconchel, Cheles, Olivenza, Táliga, y de la localidad portuguesa de Amareleja hasta el próximo día 25 de octubre. Personal especializado se desplazará a cada centro educativo para trabajar contenidos relacionados con el territorio de Alqueva. Y es que el proyecto nace junto a "Alqueva, Agua y Cielo", programa de actividades acuáticas para toda la familia en el embarcadero de Villarreal. Alguna de las actividades se han suspendido debido a la sequía, pero sí se mantienen distintos eventos y talleres.

Para las actividades en los centros escolares se utilizarán recursos lúdicos como puzzles, sopas de letras o "La Ruleta de Alqueva", y los alumnos presentarán una propuesta sobre la creación de un proyecto de dinamización y cooperación transfronteriza entre las localidades españolas y portuguesas que participan en esta actividad.

Y en Tão Cerca seguimos conociendo el panorama musical portugués. En esta ocasión, The Twist Connection, uno de los grupos revelación del país luso, que sólo tiene cuatro años de vida y ya ha publicado dos aplaudidos discos.