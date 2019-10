Los socialistas acusan al PP de Vila de hacer una oposición "vacía de contenido"

El grupo municipal socialista de Ibiza lamenta que el PP y su portavoz, José Vicente Marí Bosó, se hayan estrenado con un estilo de oposición totalmente vacío de contenido, de argumentos y propuestas constructivas y que solo busca la descalificación con frases hechas y hashtags para redes sociales.

De hecho, los socialistas de Ibiza consideran que la rueda de prensa y las manifestaciones de José Vicente Marí y Jacobo Varela son solo un intento de posicionarse en precampaña electoral, ya que recuerdan la calidad de aspirante al Senado de Varela.

Dicen los socialistas que aunque el PP no lo quiera reconocer, durante estos primeros meses de gobierno ya se han empezado a poner las bases de algunos de los proyectos que se desarrollarán este invierno y los próximos años: han comenzado las obras del futuro Albergue Municipal, cuestión que, dicen, no preocupa al PP porque, como siempre, solo defiende los intereses de los que más tienen. Recuerdan también que se ha cedido un nuevo terreno al Ibavi para la construcción de viviendas de protección oficial y ya han comenzado las obras en otro terreno cedido la pasada legislatura; se han organizado multitud de eventos culturales, deportivos, festivos y de interés turístico; se han encargado los trabajos externos necesarios para llevar a aprobación el Plan General.

La crítica a los 100 primeros días de gobierno en el Ayuntamiento de Ibiza, que por cierto, llega con más de 15 días de retraso, “no tiene pies ni cabeza”, ya que se acusa al gobierno municipal de no haber comenzado proyectos, cuando el PP es el principal defensor de que no se haga ninguna obra durante la temporada turística, y cuando ellos mismos no aportaron ni una sola moción con propuesta de acuerdo a la sesión plenaria del mes de septiembre.

