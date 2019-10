El contrato original con Autobuses Castillo no aparece

El contrato original con Autobuses Castillo no se encuentra Así lo ha asegurado la concejala de Adelante Jaén, Lucía Real, en referencia al firmado en 1961 con la empresa encargada del autobús urbano en la capital jiennense para la puesta en marcha, entonces, de una sola línea de autobús en la ciudad. Una cuestión por la que su grupo municipal se encuentra estupefacto.

Real, junto al edil Javier Ureña, ha explicado en rueda de prensa que se sienten muy satisfechos por el proceso iniciado por el equipo de gobierno actual, del PSOE y Ciudadanos, para que el servicio de autobús urbano pueda revisarse. El Ayuntamiento, en su momento, habló de que la finalidad es poder licitarlo. Desde la coalición de izquierdas se pide que se municipalice el servicio para que el consistorio pueda ser dueño de éste.

Adelante Jaén han votado a favor de iniciar el proceso de revisión de nulidad del contrato en la comisión de patrimonio y contratación. Una comisión donde se han reafirmado que no hay contrato físico en el consistorio. Lucía Real no daba crédito al hecho de que el contrato original con Autobuses Castillo esté desaparecido.

"Contrato físico no hay ninguno. Sabemos que en el año 61 se acordó que esta empresa tuviera una línea y el ayuntamiento le pagaba 150.000 pesetas para la puesta en marcha del servicio, pero lo sabemos porque un informe lo dice. Pero el contrato, no hemos conseguido verlo. Y según se nos informa desde las concejalías afectadas, no se encuentra ese contrato".

Aprovechaban para solicitar un esfuerzo al Ayuntamiento de Jaén y que este proceso de revisión del contrato con Autobuses Castillo implique también otra revisión, la de la movilidad en Jaén. Según Javier Ureña es necesario hacerla más sostenible en la ciudad, que debería de ir de la mano con el sistema tranviario que presumiblemente se pondrá en marcha en 2020.