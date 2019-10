"Aspire seguirá al frente de la Cultural durante mucho tiempo"

Además de las posibles inversiones catarís en suelo leonés, la fugaz estancia de José Antonio Díez, alcalde de León, en Doha sirvió para que el regidor, de primera mano, comprobara el grado de implicación de la Academia Aspire al frente de la Cultural, club del que es propietario desde hace casi un lustro. "Somos una ciudad afortunada por tener aquí a Aspire con un compromiso firme en el largo plazo, tal y como me transmitieron. Ante cualquier especulación, os digo rotundamente que Aspire seguirá formando parte del club de manera activa durante mucho tiempo", declaró el regidor en la hora del balance de la breve, pero, según sus palabras, fructifera visita por invitación de Aspire.

Díez pide al respecto "no tirar piedras contra nuestro propio tejado y aprovechar las oportunidades, que no son tantas" y traslada el mensaje de la dirección catarí de la entidad culturalista sobre las urgencias deportivas: "¿El ascenso a Segunda División? No lo ven como algo para lograr mañana y sí como un proyecto a medio y largo plazo. Han invertido muchos millones de euros, están entusiasmados y se sienten muy vinculados a León".

Entre los posibles acuerdos, Aspire ha incidido en la necesidad de arreglar los campos del Área Deportiva de Puente Castro, cuyo terreno de juego sintético se encuentra en precarias condiciones. "Nos han reconocido alguna de las actuaciones en nuestros primeros cien días de gobierno. Te piden cosas porque su proyecto deportivo es muy importante. A cambio habrá otro tipo de contraprestaciones", indicó Díez, que adelantó una inminente presencia de una delegación catarí en León para tratar asuntos deportivos.