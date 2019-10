El conflicto entre Urbaser y su plantilla "salpica" a la política municipal

Tensión y profundo malestar en el salón de plenos de la Estación de Madrid por parte de los partidos de la oposición y los trabajadores de la empresa Urbaser presentes como público en la sesión.

El motivo: que el pleno extraordinario previsto para tratar diversos puntos, como la situación económica de la plantilla de la limpieza viaria, el recorte de unidades educativas en Linares o el análisis de la situación económica y financiera del Ayuntamiento, se ha limitado únicamente a solicitar la comparecencia pública de los concejales de Gobierno Noelia Justicia, José Luis Roldán y Rafael Funes en una próxima sesión extraordinaria que convocará el alcalde, Raúl Caro. Esto ya ha provocado el enfado de PSOE e IU, así como de los trabajadores de Urbaser, ya que confiaban en que, efectivamente, se abordara con detalle el orden del día contemplado.

La portavoz del equipo de Gobierno tripartito, Ángeles Isac, ha justificado el hecho de que hoy no se haya profundizado en los asuntos indicados porque para ello hace falta tiempo y mucho trabajo para no caer en errores. Y desde la oposición, PSOE e IU, convocantes de esta sesión extraordinario, han mostrado su sorpresa por no abordarse los puntos solicitados y califican de caciquil y de extrema derecha la forma de proceder del alcalde. Así se han expresado Carmelo Gragera y Daniel Campos, portavoces municipales del PSOE e IU, respectivamente.

Tras finalizar las sesiones plenarias, la parte afectada del conflicto de Urbaser, es decir, los trabajadores, también se han pronunciado. Isabel Moreno, presidenta del comité de empresa, ha cargado duramente contra el equipo de gobierno municipal. En sus declaraciones reconoce que el concejal de servicios, José Luis Roldán, sí se ha reunido con ellos hasta en dos ocasiones, pero lamenta que el alcalde, Raúl Caro, no les haya recibido aún. Asimismo, recuerda que llevan 27 meses con reducciones de salario y demasiada incertidumbre.

A pesar de esta situación de tensión, el alcalde, Raúl Caro, ha mostrado su compromiso con la plantilla de trabajadores de Urbaser y ha indicado que el equipo de Gobierno se reunirá con los operarios en una asamblea, si ellos lo consideran oportuno, para explicar todo el proceso de resolución del conflicto salarial.