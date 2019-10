Un mandatario de Emiratos Árabes, país que castiga la homosexualidad, nombrado 'honoris causa' en la Autónoma de Madrid

Sultan Bin Mohammad Al Qasimi es rector y profesor catedrático de Historia del Golfo en la Universidad de Sharjah, que es el estado que preside desde hace más de cuarenta años. También conocido como Sheikh Sultan III es miembro del consejo supremo de los Emiratos Árabes Unidos, un país con una de las legislaciones más duras en materia LGTBI y en materia de igualdad. El profesor Al Qasimi ha recibido este jueves la máxima distinción de la Universidad Autónoma de Madrid que le ha nombrado doctor 'honoris causa' en reconocimiento a "una trayectoria académica, investigadora y personal dedicada a generar conocimiento y a transmitirlo a la sociedad", según destacan desde el propio centro.

En los Emiratos Árabes Unidos, según recuerdan asociaciones que defienden los derechos del colectivo LGTBI, como Arcópoli, no existe ningún tipo de protección hacia estas personas. Todo lo contrario. El delito de "zina" puede conllevar hasta la pena de muerte a un hombre casado con una mujer que tenga sexo con otro hombre. Además, se puede deportar a las personas LGTBI o castrar químicamente. La transexualidad no está considerada en la legislación y una persona trans puede ser acusada de "travestismo y atentado contra la moral" y sufrir graves penas. Esta asociación pone de relieve también la legislación restrictiva de Emiratos contra la mujer. "Las mujeres no pueden ni siquiera trabajar sin el consentimiento de su marido o su padre", destacan, "ambos tienen derecho a golpearla y el marido puede practicar sexo con su esposa siempre que él quiera".

Sultan Bin Mohammad Al Qasimi es ingeniero agrícola por la Universidad de El Cairo, además de doctor en Filosofía por la Universidad de Durham y por la Universidad de Exeter donde se especializó en las áreas de Geografía Política e Historia. Además, según la Autónoma, ha sido investido doctor 'honoris causa' con anterioridad por otras universidades como las de Tübingen (Alemnania), Edimburgo (Reino Unido), Coimbra (Portugal), París Diderot (Francia) y El Cairo (Egipto). Destaca la Autónoma que es autor de numerosos libros académicos, artículos y publicaciones relacionadas con la historia de Oriente y el Golfo Pérsico, así como de una extensa obra literaria y dramatúrgica.

Precisamente, este miércoles el Rey Felipe VI (VER FOTO) ha recibido en audiencia al Jeque Sultán Bin Muhammad Al Qasimi, con motivo de su visita oficial a España como invitado de honor de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro.