Vox pide en la Asamblea que el Gobierno frene la exhumación de Franco

VOX sigue pensando que la exhumación del dictador Francisco Franco - autorizada por el Tribunal Supremo- es un "atentado contra la libertad de la familia a enterrarle donde consideren", dice Rocío Monasterio.

La ofensiva de VOX para frenar esa exhumación llega no solo por tierra, mar y aire, también a través del Parlamento madrileño. El partido de Abascal ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) - que no es vinculante- en la que piden al Gobierno de la Comunidad de Madrid que inste al Gobierno Central "a abstenerse de proceder a la exhumación y traslado de Francisco Franco". Según el texto de esa PNL, al que ha tenido acceso la SER, VOX entiende que sin la autorización sanitaria previa de la Comunidad de Madrid no se puede proceder a la exhumación.

VOX admite que en el reglamento de Sanidad mortuoria de la Comunidad de Madrid se estipula que para la exhumación de restos cadavéricos no es necesaria ningún tipo de autorización de la comunidad de Madrid cuando han pasado ya 5 años desde su sepultura. Pero ese artículo, según VOX, no afecta al caso del dictador "porque su cadáver está embalsamado" y, por tanto, "no sufre los fenómenos de destrucción de la materia orgánica, toda vez que es lo propio del embalsamamiento, impedir dicha destrucción". Con esa interpretación, VOX entiende que sí es necesaria la autorización sanitaria de la Comunidad de Madrid.

Fuentes populares aseguran que en ningún artículo del reglamento dice tal cosa. De hecho, como ya avanzó la SER, el Gobierno madrileño ya explicó que esa autorización no es necesaria para la exhumación del dictador.