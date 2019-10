Biel Servera: "Sólo pensaba en nadar y salvarme"

El vicepresidente del club, también estaba el día de la torrentada, precisamente en el campo, y cuenta como vivió desde la soledad el acontecer de los hechos.

"Cuando paso lo de la torrentada yo estuve aquí sólo, hasta las 11 que pude salir lo viví todo solo, me pilló debajo del porche del bar, como llovía mucho me metí dentro,con el coche incluso para no mojarme , pero el agua subía, hasta que me subí en el coche"

El vicepresidente cuenta como al subir el nivel del agua desbordada, se vio arrinconado por la situación hasta que tuvo que tomar decisiones en pocos minutos que le forzaron a intentar sobrevivir durante muchos minutos de la tarde del 9 de octubre de 2018:

"No sé porque razón, después de subirme al coche, me caí del coche y tuve que luchar contra sillas y mobiliario para que no me arrastrase la corriente, sólo pensaba en como salvarme para no ser arrastrado por la corriente, era mi único pensamiento"

Ahora desde la distancia, hoy hace un año que se ponían manos a la obra a empezar a retirar escombros y barro, pero por aquel entonces, se sabía o tenía conocimiento, por su edad y su experiencia, de que las lluvias fuertes venían cada cierto tiempo, pero nunca hasta imaginar que podría vivir un episodio como el de aquella tarde:

"La torrentada venía cada 5 o 6 años pero nunca hasta estas alturas"

Ahora con el club en segunda posición por detras del Porreres en la liga, el vicepresidente, tras un año de mucho trabajo que ha colocado al club, sobretodo socialmente en una posición inimaginable hace 365 días, la voluntad de Biel Servera es clara:

"Mi ilusión es ver al Cardassar en tercera división".