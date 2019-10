Se espera que no haya restricciones

La empresa que gestiona el abastecimiento del agua en Medina del Campo, Aqualia, sigue enviando mensajes de consumo responsable a la ciudadanía ante la sequía pertinente y situación de los embalses.

En concreto en Medina, la situación de la presa de Las Cogotas marca una capacidad de 8 hectolitros cuando lo normal sería unos 60 hectolitros, es decir, un 13% menos de lo habitual. Esto hace que las perspectivas no sean nada buenas porque la demanda sigue siendo muy alta en estas fechas y con altas temperaturas. Por ello, se irá aconsejando a la población que disminuya el consumo para garantizar el agua embalsada. Francisco García Ayala, Jefe de Servicio de Aqualia en Medina del Campo, asegura que se debe hacer un uso limitado del agua porque no es un bien ilimitado y espera que no tengamos que llegar a las temidas restricciones porque en breve los agricultores darán por cerrada la campaña de riego. Además confirma que siempre será prioritario el abastecimiento doméstico.

Estas afirmaciones se han recogido en el acto de entrega de premios del 17 Concurso de Dibujo Infantil que organiza Aqualia. Bajo el lema “Investigadores del agua” los alumnos de 3º y 4º de primaria han participado en el certamen, que sirve de herramienta para enseñar el valor de una buena gestión de ciclo del agua. En total han participado este año 7.200 escolares a nivel nacional y en Medina los ganadores han sido Irene García del colegio Nuestra Señora de las Mercedes e Iñaqui Sánchez del colegio San Juan de la Cruz.