Las cifras, por sí solas, son frías y no representan nada. Cuando estos valores los asociamos a un contenido adquieren valor: unas veces positivo y otras negativo. Hoy quiero hacerme eco del dato que proporcionaban fuentes policiales el día de su festividad: cuatro de cada diez denuncias que llegan a la comisaría de policía son por violencia machista.

A mí me parece una auténtica barbaridad. Como hombre me abochorna y me asquea. Creo que tenemos que ser nosotros los primeros que trabajemos para erradicar esta lacra. A mi entender, pienso que, al lado de las mujeres, debemos tomar las riendas y ponernos, junto a ellas, a la cabeza del rechazo de estos execrables delitos. Debemos ser los primeros interesados en impedir que sucedan más casos.

Existen voces que cuestionan esta situación, esgrimiendo que son determinados grupos afines a la izquierda los que exageran esta situación buscando un cierto rédito político. Aunque así fuera, con que se pudiese evitar un solo caso de muerte de una mujer por violencia de género, bienvenida sea la exageración. Lo triste es que, en muchos casos, la realidad supera con mucho a la ficción y que existe mucha más violencia ejercida por el hombre hacia la mujer que lo que las denuncias sacan a la luz.

Muchas de las más de mil mujeres que, desde 2003, han fallecido por este tipo de crímenes nunca habían denunciado. Algunas otras habían presentado una denuncia que retiraban poco tiempo después. Esto permite asegurar que existe mucho más de lo que somos capaces de imaginar.

En la provincia de Palencia, de todas las denuncias presentadas en este ámbito, la Fiscalía abrió diligencias previas en 178 casos, once más que en el año anterior. ¿Cuántos más se abrirían si todas las mujeres que se ven sometidas a maltrato lo denunciasen?

Aquí nos debemos de retratar todos, desde las distintas administraciones, hasta cualquier colectivo o asociación, pasando por las organizaciones sociales o por los partidos políticos. También las personas tenemos que ser las primeras interesadas en dar un paso al frente y trabajar para erradicar esta monstruosidad. Por supuesto, los hombres somos los que debemos de ponernos a la tarea con más ímpetu.

Nosotros podemos identificar a los violentos y aislarlos para que no puedan ejercer su terror sobre las mujeres. Para ello, en ningún caso debemos amparar ni por activa ni por pasiva ninguna actitud machista; también tenemos que denunciar los casos que conozcamos, para que las autoridades intervengan antes de que sea demasiado tarde, etc. Nuestra principal tarea debe ser expulsar de la sociedad a estos indecentes.