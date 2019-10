El ex alcalde de Velilla dice tras ser absuelto que "esto a alguno no le va a salir gratis"

"Alguien en la Junta de Castilla y León quería tocarme las narices", concluye el ex alcalde de Velilla del Río Carrión, Gonzalo Pérez Ibáñez, tras la sentencia que le absuelve del delito de prevaricación del que le acusaban Fiscalía y el PSOE por 16 contrataciones "a dedo". Pérez Ibáñez, que está haciendo el Camino de Santiago y que aprovechará el recorrido para reflexionar, asevera que "esto a alguno no le va a salir gratis", a la vez que añade que la imputación "me supuso no ser designado diputado provincial".

"No me sorprende la sentencia", afirma el representante político del PP, que incide en que siempre ha tenido la conciencia tranquila. "Ha sido una situación incómoda", mantiene Pérez Ibáñez, que además subraya que "quienes peor lo han pasado han sido mi mujer y mis hijos". "Alguno tendrá que dar explicaciones", dice el ex regidor de Velilla del Río Carrión.