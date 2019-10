Portu: "Ser ambicioso te da más puntos que ser conservador"

Cristian Portugués 'Portu' hace balance. En mitad del parón de liga, recibe en Zubieta a la Cadena SER y hablas sin tapujos de todo lo que rodea a la Real Sociedad.

-¿Cómo siente que llegan a este segundo parón de liga?

Creo que el comienzo es muy positivo. El objetivo todos sabemos que es entrar en Europa, y quintos es un buen balance, aunque por juego merecíamos llevar algunos puntos más, sobre todo en el último partido. Pero en general hemos hecho buenos partidos, en el campo del Espanyol también, el día de Sevilla pese a la derrota el equipo se supo reponer hasta el final... Así que a la gente le está gustando lo que ve, porque es un equipo con mucha hambre.

-¿Y en lo individual está contento?

(Sonríe) Es que una característica mía es que nunca estoy contento, eso es lo malo. Yo me miro mucho hacia dentro para ver qué puedo mejorar. A nivel de números me parece que lleva una buena línea, pero debo dar mucho más y ayudar al equipo al 200%.

-¿Cuantas veces le ha dado vueltas a la ocasión que le detiene David Soria?

Pues es que me llevo siempre el trabajo a casa. Y por las noches le doy vueltas a todo. Esa fue una jugada rápida, el defensa me estaba encimando, pude sacar el disparo, y es una acción muy meritoria del portero, que la saca muy bien abajo. Pero a pesar de esa jugada, el equipo no se vino atrás, el equipo siguió mirando para arriba, y es algo de elogiar, que el equipo quiera siempre atacar, hasta con uno menos.

-¿Qué le pasó con Fajr cuando se iban al descanso?

Son cosas que pasan en el campo. Las pulsaciones están muy altas, y somos dos jugadores muy calientes y cuando se juntan saltan chispas. Todo quedó en un rifi rafe y nada más.

-¿Frustra mucho jugar contra equipos como el Getafe que corta mucho el ritmo del partido?

Al final cada equipo juega a su fútbol, y plantea el partido de su forma. Nosotros planteamos los partidos con mucho ritmo y que no se pare el juego. Pero tras el descanso se jugó más a lo que ellos querían. Es lícito, pero un jugador se divirte m´ñas con un futbol con menos parones como proponemos nosotros. Pero a ellos les suele salir bien, es lícito.

-¿No cree que la Real se fue demasiado alegre a por la victoria cuando se quedó con uno menos contra el Getafe y les empataron?

Mi opinión es que ser ambiciosos te va a dar siempre más puntos que ser conservadores. A la larga creo que pierdes más puntos siendo conservador, aunque se hubiera sumado un punto. Para mí es algo de elogiar que aunque te quedes con diez, sigamos jugando al ataque. Pero claro es difícil entender esto cuando pierdes 1-2 y pierdes un punto que quizás lo conseguías si te metes atrás. Pero en el fútbol no sabes si eso te va a servir, porque te lo pueden meter igual. Lo que hay que pensar es que con este fútbol alegre de Imanol estamos quintos en la tabla con 13 puntos. Yo creo que si nos metemos atrás, somos equipo de no llevarnos los tres puntos. Y si salimos al ataque, mordemos y llegamos al área rival... a todo el mundo le va a gustar como hasta ahora y estaremos arriba.

-Elogiaba el estilo de Imanol y creo que le va como anillo al dedo...

Sí, es verdad. Estoy muy a gusto. Lo que más me sorprende es que tienes las cosas claras desde el primer momento y te lo transmite para que no tengas ninguna duda. Y maneja muy bien al jugador, porque no es fácil tener tan buenos jugadores y que todos estén contentos, y lo sabe hacer muy bien y sabe premiar a todos. Y luego los entrenos son al 100% y nadie se puede relajar, porque sino tienes complicado jugar. Y luego sólo piensar en patretar y atacar, y para mí es importante.

-Pero a usted le mete mucha caña...

(Sonríe) Pero me gustan esos entrenadores, Quiero ver a mi lado a alguien que apriete y tenga cara´cter, y exprime al máximo a los jugadores, pero no los acaba quemando, que eso suele pasar, porque es muy cercano y está muy pendiente del jugador. Te exprime, pero tiene ese carácter de hablarte y preguntarte cómo estas, con todos, porque para él todos son iguales. Su carácter me gusta porque va mucho con mi personalidad.

-¿Firmaría una reacción como la que tuvieron tras el primer parón de liga?

Sí, claro. Pero creo que la situación de aquel momento era más delicada. Porque erstabamos casi abajo y tras perder en el derbi, con dudas. Y ahora hemos perdido dos partidos seguidos, pero no preocupan, porque podías haber ganado perféctamente. Y en la tabla estás bien colocado. En aquel parón fue jodido perder el derbi, y ahora te vas con la sensación positiva y con ganas de volver a disfrutar, porque nosotros disfrutamos en el campo y eso es vital para ganar partidos.

-¿Desde esta quinta posición hay que pensar que Europa debe ser el objetivo de la Real?

(Silencio de reflexión) Yo te hablo de lo que veo día a día internamente, no sólo jugadores y cuerpo técnico. Lo que han los trabajadores que tenemos alrededor hacen un trabajo para que nosotros mínimo estemos luchando por Europa. Y la afición lo mismo, porque nunca nos fallan. Miras eso y te dan ganas de trabajar al máximo. No hay otro objetivo que Europa. No hay que esconder nada, el objetivo y para lo que está hecho el equipo es para pelear por Europa. Y no hay que esconderse, sino trabajar para dar el méximo, y por todo el mundo hay que dejarse la piel.

-¿Le ha sorprendido el Reale Arena?

Mucho. Me quedo con la reacción de la gente que lleva más tiempo aquí, cuando lo vimos por primera vez se quedaron igual de fascinados que yo. A día de hoy es uno de los cuatro mejores campos de España, es espectacular, y el ambiente que se vive es impresionante, el aura que hay alrededor ahora mismo es muy positiva y de alegría. Todos tenemos ganas de que lleguen los partidos de casa, y eso ya habla de cómo estamos.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la Real?

La grandeza del club. Hasta que no estás, no te das cuenta, no lo percibes igual. La Real es muy grande, sabía que venía a un club grande, pero ya dentro ves que es mucho más grande.

-¿Dónde está más cómodo? Porque juega en banda, pero explotó por dentro...

Al final en un partido piso muchas zonas de campo, no soy un banda 100%. Me gusta alterner e Imanol en su sistema de juego también. En el gráfico de principio salgo en banda, pero no soy un banda específico, y estoy muy a gusto porque me gusta moverme mucho y sobre todo incordiar a la defensa rival, eso me encanta.