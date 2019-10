Carmona: "Para ganar en Huesca hay que estar juntos y tener efectividad"

No es una semana fácil para dar la cara, pero en esto, el Racing sigue siendo ejemplar. Uno de los fichajes de esta temporada, David Carmona, salía a sala de prensa en el día de hoy con cierta timidez, esa timidez que da el tener 22 años y no estar acostumbrado a salir a rueda de prensa. Una timidez que se muestra también en el campo, porque cualidades futbolísticas no le faltan, recordemos que estamos hablando de un internacional sub19 y sub21.

Y como remedio a esa falta de confianza, la convocatoria de Aitor Buñuel con la selección española sub21 le ha puesto en bandeja que este domingo, si no sufre ningún percance, jugará su tercer partido como titular, algo necesario para cualquier jugador: "La confianza de un jugador crece cuando juega. Tienes más ganas de tocar balón y entiendes mejor el puesto en el que participas".

No es fácil la tarea para un Carmona que siempre se ha caracterizado por ser un lateral ofensivo y que se encuentra a más de 800 kilómetros de casa, algo que no sería tan llamativo si no hablásemos de un jugador de 22 años. "Estoy adaptándome poco a poco, soy una persona positiva y ambiciosa, quiero aprender de mis compañeros y del entrenador, y estoy muy contento de estar en el Racing", apunta.

Sobre el equipo reconoce que, pese a ser un recién ascendido, la plantilla es optimista y viajarán a Huesca con la ilusión de conseguir una victoria en lo que Carmona ha calificado como "un estadio de primera".

Pese a su corta edad, el lateral racinguista tiene ya experiencia en segunda división por sus temporadas en el Sevilla Atlético y Cádiz, una experiencia que le vale para hablar de "una categoría muy igualada en la que como ganes dos partidos seguidos te plantas arriba".

Para ello, para conseguir la segunda victoria de la temporada trabajará el conjunto de Iván Ania en general y David Carmona en particular, que quiere dar su mejor versión, la que le hizo internacional español en categorías inferiores y que rivales duros como Bebe, Mojica o Susaeta han lastrado. "Muchos bandas son de primera división, nos vamos a encontrar muchos jugadores como Mojica y debemos contrarrestarlo lo mejor posible y luchar por tapar huecos

Y esa mejora pasa por ganar al Huesca en El Alcoraz el domingo a las seis de la tarde, un rival del que Carmona dice "es el que mejor trata el balón" y donde "estar juntos y teniendo efectividad nos llevará a la victoria". Que así sea.