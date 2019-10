Miguel Ángel de Vicente acusa de demagogia política a Agustín García Matilla

El Presidente de la Diputación Provincial Miguel Ángel de Vicente ha salido al paso de las declaraciones del Vicerrector de la UVA en Segovia Agustín García Matilla que reclamaba 200.000 euros a la Diputación para equipamiento del campus. El presidente de la institución provincial ha sido muy contundente es sus declaraciones : “Así no. La Universidad de Valladolid es una de las mejores universidades de España y no puede permitirse tener representantes que utilicen su labor docente como arma arrojadiza para hacer demagogia política”. Ha lanzado un mensaje a Agustín García Matilla : “sin menoscabar el compromiso que pudiera adquirir mi antecesor, algo que desconozco porque no estaba presente en esa conversación, no entiendo que sin tiempo de aterrizar usted me haya lanzado este órdago a mí, Miguel Ángel de Vicente, en primera persona y sin habernos sentado nunca en una mesa para hablar”.

Por eso, el presidente de la institución provincial ha proseguido asegurando que “este desde luego no es el camino porque aquí se ha echado un órdago y a partir de ahora ya le anuncio que le dejo toda la baraja a usted porque si por algo se ha caracterizado siempre esta Diputación ha sido por dar muestras de colaboración máxima con todos los entes económicos, sociales, culturales y educativos de la provincia y, aunque a este juego no voy a entrar, ya que usted se ha permitido el lujo de venir a administrar mi casa, la casa de los segovianos de los 208 pueblos de nuestra provincia, ahora sí voy a dar algún dato de sus cuentas como Universidad”.

De Vicente ha ofrecido datos en torno al presupuesto de la Universidad de Valladolid que ha contado en 2019 con un presupuesto de unos 200 millones de euros para 18.000 alumnos, por los 58 millones, siempre en cifras aproximadas, con los que ha contado la Diputación de Segovia para 120.000 vecinos. “Quizás el presupuesto de la Universidad es insuficiente, por supuesto digo que ojalá fuera mayor, pero ellos que también vienen de un proceso de elección democrático tienen que saber que una de nuestras funciones principales es gestionar con lo que tenemos. Mis pueblos y sus vecinos también tienen muchas necesidades que por desgracia no podemos cubrir, por lo que no podemos permitirnos el lujo de financiar cosas que no son de nuestra competencia”, ha añadido de Vicente que ha proseguido aludiendo al Plan Soria, porque de ahí sale el dinero del que ha hablado García Matilla, “ya me gustaría a mí que a la Diputación de Segovia se le reconociera, por parte de los gobiernos nacional y autonómico, un Plan Segovia dotado con 4 millones de euros y de ese dinero poder gestionar 200.000 euros a la Universidad de Valladolid en su Campus de Segovia”.

Además, el presidente de la institución provincial ha lamentado que con un presupuesto de más de 15 millones de euros en obras con el que ha contado la Universidad de Valladolid en 2019, se hayan quedado fuera esos 200.000 euros necesarios para el Campus de Segovia y “que tenga que recurrir usted a la Diputación para cubrir esa necesidad”.

En su opinión lo que le parece “más grave” es contemplar la partida de ‘Acción social a favor del personal de la Universidad’ dotada con más de un millón de euros, de los cuales 455.000 euros se dedican a los estudios universitarios de los propios docentes, “que no entiendo por qué no pagan sus matrículas como los alumnos”, y casi 490.000 euros a premios por jubilación.

Miguel Ángel de Vicente ha continuado afirmando que “aunque la educación no es competencia de la Diputación, sí es una de nuestras prioridades, y si la Diputación, históricamente ha hecho siempre un ejercicio de responsabilidad para confeccionar sus presupuestos, así va a seguir siendo conmigo como presidente, y en ellos daremos cabida a muchas necesidades que se nos trasladan, tanto del tejido social como municipal, pero desde luego así no y por ahí no, señor vicerrector”.

Para Miguel Ángel de Vicente, “la universidad tiene que ser un centro de aprendizaje y no de adoctrinamiento político, y el señor Matilla debe tener cuidado porque hay unas significaciones políticas solapadas que pueden confundir ambas cosas”. En este sentido, “creo que esta vez ha sobrepasado todos los límites porque me parece que no es casualidad que alce la voz contra la Junta y la Diputación, justo ahora al convocarse unas nuevas Elecciones nacionales. Esto me suena más a estrategia política que a demanda educativa”.

El presidente de la institución provincial tiene claro que “la Universidad de Valladolid se ha ganado a pulso su prestigio, pero nadie puede pedir a la Diputación de Segovia que supla las carencias que el resto de administraciones competentes tienen en el caso del Campus María Zambrano, porque ni es justo ni lo vamos a permitir porque aquí alguien tendrá que explicar por qué se demanda a unas administraciones sí y a otras no, porque que yo sepa el Campus María Zambrano no está en Carbonero”. Por eso, “claro que tiendo la mano a la Universidad de Valladolid igual que en su día se hizo con otras universidades, no en vano tenemos un convenio con la UNED para hacer llegar los estudios universitarios a toda la provincia, igual que tenemos un acuerdo con el IE University demostrando nuestro compromiso con la educación en todos sus niveles”.

En este punto, “ofrezco a la UVa una salida igual a la que se llevó a cabo en su día con la Universidad SEK, ceder un edificio histórico en la provincia, propiedad de esta Diputación para que, con sus presupuestos, puedan convertirlo en un centro universitario que acerque esta formación a la provincia”. Y, ha seguido explicando De Vicente que “a cambio la Diputación, al igual que ocurre con el IE, recibirá 50 becas anuales de las que se beneficiarían los estudiantes de la provincia de Segovia”. En este punto, Miguel Ángel de Vicente ha aclarado que las 50 becas que ofrece el IE para estudiantes de la provincia suponen un total de 1.100.000 euros. La línea a seguir para el presidente de la institución provincial en este sentido sería clara, “conformar un Patronato en el que estuvieran las administraciones de esta provincia y la Universidad de Valladolid, aunque no creo que eso le interesase al señor Matilla porque tendrían que darse muchas explicaciones”.

Por último, Migue Ángel de Vicente ha querido enviar un mensaje al Rector de la Universidad de Valladolid pidiéndole “que despolitice su universidad de una vez por todas y que no permita que acciones y actuaciones de este tenor sean la cara visible de un centro referencia como es el Campus de Segovia”.