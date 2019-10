740 aspirantes para 23 plazas de bomberos en Sevilla

Las pruebas físicas para acceder a una de las 23 plazas de Bomberos que ha convocado el Ayuntamiento de Sevilla arrancan el día 19 de noviembre con un total de 738 aspirantes, de los que sólo una decena son mujeres.

En este sentido, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ya ha publicado las listas definitivas para acceder a las pruebas de selección para estas plazas, tras lo que se ha procedido a convocar a los aspirantes para la realización de las citadas pruebas físicas los días 19, 20, 21 22, 25, 26, 27 y 28 de noviembre.

Según la información recogida por Europa Press, se realizarán un total de siete pruebas físicas en ese primer ejercicio, de carácter eliminatorio, entre las que se encuentran natación, potencia del tren superior (flexiones en barra), potencia del tren inferior (salto de longitud), velocidad (50 metros lisos), resistencia (1.500 metros), trepa de cuerda y press de banca. Las pruebas arrancarán a las 6,45 horas en el complejo deportivo San Pablo, ubicado en avenida Kansas City.

También, se recoge una siguiente fase de las pruebas donde, además de cuestiones sobre el propio temario, se analizará el conocimiento del trazado urbano de la ciudad de Sevilla, se harán pruebas de tolerancia al trabajo en altura y de orientación y confinamiento, así como un ejercicio psicotécnico y un examen médico.

Esta convocatoria está regida por las bases aprobadas en julio de 2017 en la Junta de Gobierno Local y publicadas en septiembre de ese mismo año en el BOP para estas 23 plazas de bombero, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios, subclase Ejecutante, categoría Bombero/a del Ayuntamiento de Sevilla, mediante el sistema de oposición libre.

Dichas plazas de funcionario de carrera están incluidas en las ofertas de empleo público de los años 2015 y 2016 y, entre los requisitos para presentar la solicitud, se encontraban tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos del Estatuto Básico del Empleado Público sobre acceso de otras nacionalidades de la Unión Europea; tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado o despedido por expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta por resolución judicial; así como no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad establecidos en la legislación vigente.

También, se tenía que estar en posesión del título de Bachiller, FP II u otro equivalente; poseer los permisos de conducir de la clase C+E en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y tener el compromiso de conducir vehículos del Servicio de Extinción, Prevención de Incendios y Salvamento conforme a los permisos exigidos.