Fátima Frutos gana el XXV Premio de Poesía María del Villar

El poemario “Monjas, putas y locas” de Fátima Frutos se ha hecho con el vigésimo quinto certamen de poesía María del Villar, un premio que la escritora navarra conocía emocionada en Hamburgo, donde lleva varios meses trabajando "no sabeis que cúmulo de emociones, de nostalgia, de alegría,...he ganado, me encanta la valentía del jurado y también me alegro de cierto atrevimiento que tuve".

Precisamente, el jurado ha reconocido ese atrevimiento de Fátima Frutos para contar en verso las vidas de 9 monjas, 9 putas y 9 escritoras que se volvieron locas, "el trabajo de la antropóloga mexicana Marcela Lagarde me ha inspirado para llegar a escribir este poemario, que confieso es mi poemario más arriesgado y se ve que muchas veces correr riesgos da buenos resultados".

En esta edición se han presentado 109 obras al concurso que convoca la Fundación María del Villar Berruezo de Tafalla.