Una Seminci sin estrella internacional

El director de la Seminci, Javier Angulo ha reconocido que este año el prestigioso festival de cine de Valladolid, no tendrá visitas como por ejemplo la que rindió el año pasado Matt Dillon, "es muy dificil traer a una estrella internacional anoser que este promocionando una película como el caso de Matt Dillon, el año pasado", señaló Javier Angulo.

La 64 Seminci, se celebrará del 19 al 26 de octubre y ofrecerá un total de 275 películas, de las cuales 172 son largometrajes y 103 cortometrajes, repartidas en ocho días de proyecciones.

La presente edición tendrá como presidenta del Jurado Internacional a la directora Josefina Molina, recientemente galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía. El festival arrancará con el estreno mundial de la película española Intemperie, de Benito Zambrano, al que precederá la Gala de Inauguración, que será presentada por el showman Pablo Carbonell.

Jurado Internacional

Un Jurado Internacional, integrado por siete personalidades de contrastado prestigio del mundo del cine, el periodismo y la literatura llegadas desde Georgia, India o Canadá, elegirá los mejores largometrajes y cortometrajes programados en la Sección Oficial de la 64 Semana. Presidido por la directora de cine y teatro, guionista y realizadora española Josefina Molina, recientemente reconocida con el Premio Nacional de Cinematografía, el Jurado Internacional contará también con la presencia del cineasta canadiense Philippe Lesage, cuyo tercer largometraje, Génesis, ganó la Espiga de Oro de la anterior edición, además del premio Ribera del Duero a Mejor Dirección.

La escritora y periodista madrileña Rosa Montero, autora de más de 15 novelas, relatos e incluso libros infantiles y Premio Nacional de las Letras en 2017, se incorpora también al Jurado Internacional, del que formará parte el productor y fotógrafo francés Thierry Forte, con 22 años de carrera en los que ha trabajado con cineastas como Arturo Ripstein o Montxo Armendáriz y con actores como Penélope Cruz, Marisa Paredes o Gael García Bernal.

Bien conocido en la Seminci es el fotoperiodista y cineasta indio Dilip Mehta, quien presentó en la 54 Semana Cooking with Stella, y desde Georgia, país invitado y que cuenta con un ciclo propio en la actual edición, llega la directora Keti Machavariani, profesional con amplia experiencia en el mundo de la televisión y el cine. El Jurado Internacional se completa con el gestor cinematográfico cubano Iván Giroud, director del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana desde 2013 y autor de dos libros y numerosos textos sobre cine cubano.

Jurados oficiales

El jurado de Punto de Encuentro lo componen el programador en el Festival Internacional de Buenos, Álvaro Arroba; la directora surcoerana Malene Choi y la cineasta georgiana Salomé Alexi. La sección Tiempo de Historia tendrá un jurado formado por los directores Everardo González (Italia) y Carmen Cobos (España) y la productora Sara Santaella (España).

El jurado de la sección DOC. España, dedicada en exclusiva al mundo del documental español, estará formado por la productora Mayi G. Cobo, el reportero de guerra, escritor y director Hernán Zin y la programadora Gloria Benito. La sección Castilla y León en Corto, por su parte, lo integrarán Carlota Pereda, guionista y directora, Verónica Veki Velilla y Antonio Durán.

Por último, el jurado de la Espiga Verde estará integrado por David Baute, director del Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias; Elvira Cámara, coordinadora estatal de Ecologistas en Acción; el director Gerardo Olivares, ganador de la Espiga de Oro de la 54 Seminci por 14 kilómetros; Cristina Castro, representante de Greenpeace; Carlos de Castro, profesor titular del departamento de Física Aplicada de la Universidad de Valladolid, y Eva González, periodista de la agencia Europa Press.

Otros jurados

La periodista y profesora universitaria turca Janet Baris, el crítico de cine y periodista griego Christos Skyllakos y el escritor y crítico español Joaquín Vallet Rodrigo conforman el jurado de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI).

El jurado del Premio de la Juventud estará integrado por Estefanía Álvarez de la Vega, Loukas Konstantinidis, Carla Rico López y Priscila Navarro Herrero para la Sección Oficial, y por Verónica Álvarez de la Vega, Víctor Campanero Fernández, Rocío Gómez Magaña y Berta Pena Hernández para Punto de Encuentro.

Roberto Castón, Ángel López Contreras (Morgan), Yolanda Moreno Torrado, Marta Sastre Blanco, David Senabre Rubio y Alberto Simarro Martín concederán la Espiga Arco Iris, galardón otorgado por el festival y la Fundación Triángulo.

La directora de cine, guionista y productora salmantina Isabel de Ocampo participa junto a Cristina Andreu y María Miró en el jurado del Premio Dunia Ayaso, concedido por la Fundación SGAE, que se entrega en la Seminci desde la edición pasada.

El jurado del premio Blogos de Oro lo formarán los blogueros de cine Javier Gutiérrez (Cine de Patio), José Antonio Monzón (Histerias de Cine) y Elena Martínez (Cineternamente). Por último, serán los propios espectadores quienes, a través de la medición de sus emociones, decidirán el Sociograph Award 2019 a la cinta más emocionante de la principal sección del festival.

III Encuentro de Mujeres Cineastas en España

El festival albergará una edición más el III Encuentro de Mujeres Cineastas en España que, bajo el título «El desafío de la primera película», reunirá a debutantes en la dirección, que participarán junto a otras realizadoras consagradas de varias generaciones, como Josefina Molina, premio Nacional de Cinematografía y presidenta del Jurado Internacional. La actividad está organizada por la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) y la revista Caimán Cuadernos de Cine, con el respaldo de la Academia de Cine, la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales (CIMA), representada por Patricia Ferreira, y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

Acudirán a este Encuentro las directoras: Carla Simón, Laura Ferrés, Elena Martín, Nely Reguera, Celia Rico, Ana Schulz, Nayra Sanz, Marina Lameiro, Anxos Fazáns, Elena Molina, Alauda Ruíz de Azúa, Leticia Dolera, Laura Jou, Belén Funes, Lucía Alemany, Pilar Palomero, Irene Moray y María Elorza.

La Seminci se convierte desde hace tres ediciones en un lugar de encuentro para las mujeres implicadas en el mundo del cine. La reunión celebrada en 2017 sirvió para poner negro sobre blanco la escasa presencia femenina en la industria, y el pasado año el debate giró en torno a la producción y la lucha por la paridad en este campo.

Encuentra distribución en Seminci

La tercera edición del encuentro de distribuidores, que coordinará el ex director de Seminci Fernando Lara, buscará la complicidad del sector educativo como forma de llegar a un público que habitualmente no tiene acceso a producciones que escapan a las fórmulas más comerciales. El día 23 se celebrará un encuentro entre distribuidores y los sectores implicados en la promoción del cine en los colegios: profesores y responsables de las políticas culturales en instituciones como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) o la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Las Jornadas de Distribución Independiente celebradas en la 62 Semana abrieron una vía de debate sobre esas películas que se exhiben en festivales pero que no encuentran acceso a las salas. El pasado año, ya bajo el lema «Encuentra distribución en Seminci», se dio un paso más con la invitación a distribuidores para que pudieran acudir a Valladolid y ver (y en su caso adquirir) películas que no tienen distribución en España.

Clases magistrales

El Festival, como en años anteriores, aprovechará la presencia en la ciudad de destacados cineastas para organizar una clase magistral en colaboración de la Universidad de Valladolid. Este año, correrán a cargo del cineasta Alejandro Amenábar. Este encuentro se celebrará el día 21 de octubre a las 11:00 horas en el aula Mergelina, con entrada libre hasta completar el aforo.

Además, la 64 Seminci celebrará entre los días 21 y 25 de octubre el taller máster Los misterios del sonido: compartiendo experiencias, impartido por el prestigioso diseñador y editor de sonido mexicano Martín Hernández. Esta propuesta se enmarca en ‘Seminci Campus’, el sello didáctico del festival, y se desarrollará en colaboración con la Universidad de Valladolid, UVa. El taller tendrá lugar en el Laboratorio de las Artes de Valladolid, LAVA, en horario de 10.00 a 13.00 horas.

Sexta edición de Cine & Vino

El ciclo Cine&Vino regresa a la Seminci por sexto año consecutivo con nuevas actividades y tres proyecciones que permiten al espectador adentrarse y conocer con más detalle el mundo vitivinícola. La actriz madrileña Ana Arias será la nueva presentadora de la edición de Cine&Vino, que programará tres largos de ficción: la producción italo-canadiense From the Vine, de Sean Cisterna; la neozelandesa Hang Time, de Casey Zilbert, y la danesa Happy Ending, de Hella Joof. Cine&Vino de Seminci está promovido por las denominaciones de origen Ribera del Duero, Cigales y Rueda, además del Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación de Valladolid, la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León (Tierra de Sabor), el LAVA, El Norte de Castilla, Europa FM y Onda Cero.

Espiga Arco Iris

La Seminci, en colaboración con la Fundación Triángulo, otorgará por cuarto año consecutivo la Espiga Arco Iris, que reconoce a la película de cualquiera de las secciones del festival que contribuya a dar visibilidad a la diversidad sexual y la identidad de género.Las candidatas de este año son títulos incluidos en diferentes secciones. De Sección Oficial son And Then We Danced, de Levan Akin, y Hombres de piel dura, José Celestino Campusano. De Punto de Encuentro, optan a este galardón Fin de siglo, de Lucio Castro, y Let There Be Light, de Marko Škop, y en Cine&Vino, el largometraje Happy Ending, de Hella Joof.

Seminci Transmedia

La 64 Seminci retoma Transmedia, un apartado que proyectará películas en realidad virtual, una recreación del entorno en 3D, y en fulldome, que genera la sensación de estar en un espacio sin límites donde el espectador vive toda una inmersión sensorial. Esta sección cuenta con el patrocinio de la empresa Xperiencia Virtual y la colaboración de Bit:Lav. La sala experimental del Teatro Zorrilla acogerá los días 22, 23 y 24 de octubre 13 proyecciones de realidad virtual, para las que habrá 25 entradas por sesión, con gafas especiales de 3D, aumentando así la oferta de la pasada edición.

La primera de ellas, el martes 22, será Visualist, Those Who See Beyond, un documental que pretende analizar el concepto videoarte a través de los artistas más representativos de la actualidad. Contará con una mesa redonda con un debate abierto en torno al Transmedia. El miércoles 23 y el jueves 24 habrá sesiones de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas donde se verán las películas Perdido en el tiempo, CROW: The Legend, ZERO Days VR, Dinner Party, La Fuga L. 360º y Kinoscope. El viernes se repetirá la sesión de tarde.

Además, por primera vez en la Semana de Cine de Valladolid, el planetario del Museo de la Ciencia será el escenario habilitado para la proyección de títulos en fulldome. Cada sesión durará una hora, constará de siete piezas artísticas de diferentes autores para un aforo de 86 butacas. Tendrá lugar el jueves 24 y viernes 25 y se proyectarán los cortos Sacred Geometry, Immersive, Sphere, Bio Inspire, End(O) y Gènesis.

Sección Movistar+

La 64 Seminci recibe algunas de las próximas apuestas de Movistar+ en forma de serie y largometrajes de ficción. La presencia de la plataforma en la Seminci, en la sección Movistar+, incluye la proyección de los tres primeros capítulos de Vida perfecta, ideada, coescrita y codirigida (con Elena Martín y Ginesta Guindal) por Leticia Dolera, también protagonista de la ficción junto a Celia Freijeiro y Aixa Villagrán. Galardonada en el festival Cannesseries como Mejor Serie, además de Premio Especial a la Interpretación del trío protagonista, aborda las peripecias de tres mujeres en un momento vital decisivo.

Movistar+ presenta también 1987, largometraje coreano en el que Jang Joon-hwan recrea un hecho real ocurrido en su país, el de la muerte de un joven estudiante en un interrogatorio policial que el régimen ocultó. El caso generó una investigación periodística y protestas que echaron abajo el Gobierno. La sección Movistar+ estrena en España, además, La fiesta acaba de empezar, de Karen Gillan, directora debutante, guionista e intérprete de esta cinta que gira en torno a una adolescente que intenta superar la muerte de su mejor amigo. La actriz escocesa, conocida por sus interpretaciones en Jumanji o en la serie Doctor Who, logró con su debut tras la cámara la nominación a la mejor película de los premios BAFTA Escocia.

Pablo Carbonell, presentador de la gala inaugural

La polifacético Pablo Carbonell será este año la presentadora de la gala inaugural de 64 Seminci. Pablo Carbonell (Cádiz, 1962) comenzó su carrera como colaborador del programa de televisión La bola de cristal. A lo largo de su dilatada carrera, ha ejercido de dibujante, cantante -con Los toreros muertos y en solitario-, actor en más de cuarenta películas y series de televisión, y director de cine (Atún y chocolate, 2004), además de presentador de TV.