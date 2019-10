El MDSP pide consenso para afrontar los retos de la atención sanitaria en la provincia

El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública y las plataformas comarcales que agrupa, han dejado en evidencia que todo el conflicto sanitario actual está provocado exclusivamente por el enfrentamiento entre los partidos políticos, que están hablando sin saber, según les han espetado textualmente los miembros de la plataforma sanitaria provincial.

Les reclaman que de una vez dejen de" enredar y usar la sanidad como arma arrojadiza electoral" y sean capaces de sentarse y consensuar un Pacto por la Sanidad, algo que les han propuesto en años anteriores y a lo que han hecho caso omiso. Es urgente, advierten.

Incluso dan un voto de confianza a los planes de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a la espera de que les haga entrega del documento con su propuesta real, para lo que le exigen que sea en un plazo de unos 15 días. En caso contrario, advierten que están dispuestos a movilizarse.

Desde Aliste, este jueves está convocada una reunión de su plataforma sanitaria para abordar la situación actual y todo el revuelo que se ha levantado. No obstante, ya adelantan que, por lo que saben y el contacto que han mantenido con la propia consejera, el plan inicial no les parece mal. Eso ha manifestado la alcaldesa de San Vitero, Vanesa Mezquita, que afirma que la consejera les ha dicho que está dispuesta a hablar y consensuar.

La consejera Verónica Casado tiene buena voluntad, entiende la alcaldesa de San Vitero que, no obstante, pone líneas rojas que no están dispuestos a que se salten, como que los pacientes no tengan que desplazarse, que se descarte la cita previa por la falta de garantía de las comunicaciones en la zona y que el médico visite todos los consultorios al menos una vez a la semana.