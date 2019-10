Emanuel: "El Lugo nos va a complicar la vida"

“No estamos preocupados, pero sí alerta”. Es el mensaje que quiso transmitir el entrenador del Almería, Pedro Emanuel, a pocas horas de enfrentarse al Lugo. Los rojiblancos acumulan cuatro jornadas sin conocer la victoria y buscan recuperar sensaciones ante uno de los rivales más seguros como visitante de la categoría. También utilizó varias veces el míster portugués la palabra “paciencia”, porque después de una serie de dos derrotas y dos empates, no hay motivos para perder la esperanza en una gran plantilla.

Siente responsabilidad. Emanuel reconoce que la ilusión se disparó en el entorno rojiblanco al estar seis partidos invicto, pero ahora que el Almería conoce la derrota no puede perder ese sentimiento. En su análisis más interno, el técnico reconoce que los puntos acaban siendo fundamentales en los equipos, y ve motivos suficientes como para confiar hasta el final: “Los aficionados y los periodistas no tienen la paciencia de mirar otros datos importantes de un partido. Nosotros somos conscientes de que el trabajo es equilibrado para construir un equipo, y eso lleva tiempo, pero sé que la paciencia en el fútbol es cada vez menor”.

Reaccionar

Vuelta a casa con la máxima responsabilidad. El Almería ha sumado dieciocho puntos en diez jornadas, cifra a tener en cuenta, aunque quiere dar otro golpe en la mesa frente al Lugo. Para ello, Emanuel ha trabajado a todos los niveles con la plantilla para que vuelva la mejor versión: “Los últimos partidos no han sido tan completos como nos gustarían. El más malo fue el de Gijón, y está claro que nosotros y el Lugo no estamos en un gran momento”. Avisa de que el Lugo es muy rocoso como visitante. No conoce la derrota lejos del Anxo Carro y desquicia a los rivales con su magnífico entramado defensivo. Para hacer frente al conjunto lucense, Emanuel espera que sus futbolistas tengan “paciencia sin caer en un juego lento”. Mucho respeto: “Es un rival que no ha perdido fuera y eso te dice que defiende bien y siempre puntúa. Diría que serán claves la paciencia y la capacidad de dar dinamismo al juego. Nos van a complicar mucho la vida el sábado”.

Cambios

Con Ibiza y Owona descartados, aún quedan en la sala médica varios jugadores, como Aguza, De la Hoz, Silva y Lazo, que podrían llegar a tiempo. Según Emanuel, cuenta con suficiente materia primera para llevar a cabo su plan de juego. Ha llegado la hora de dar un paso al frente: “Cada partido tiene su historia y cada rival es diferente. El Lugo apuesta fuera de casa por los tres centrales cuando de local solo utiliza a dos. Para cada partido voy a elegir a los que mejor estén para marcar la diferencia”.

Marcadores

La experiencia deportiva de Emanuel le hace ser cauto en la victoria y elegante en la derrota. Entiende que se valorarán los marcadores, los puntos, y en el Mediterráneo tratarán de recuperar las sensaciones y ganarse el respeto del adversario: “Es una plantilla con calidad y equilibrada, donde todos sienten que van a dar el máximo. Con el tiempo iremos a más, porque vienen jugadores de campeonatos diferentes y necesitan adaptación”.

El calendario no ha dado respiro y el Almería ha jugado seis partidos como visitante por cuatro de local. Por ello está contento el míster portugués, ya que ser segundos con tantas dificultades en el camino le hace sentir orgulloso: “No hemos parado desde que comenzó la Liga, y lo importante es seguir sumando puntos, porque la paciencia es cada vez menor”. El Almería buscará recuperar la sonrisa en el Mediterráneo.