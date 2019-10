Paco Septién: "No me veo yo el día de mañana sin ir al vestuario"

Este jueves ha pasado por el programa SER Deportivos Toledo el jugador del Almansa Paco Septién. Su equipo se enfrentará al Toledo este domingo a las 17 horas y hemos aprovechado para hablar con él de su longeva carrera en el fútbol modesto y de casa (casi siempre en la UD Almansa). El jugador, ya en la cuarentena de años de edad, ha charlado con nosotros de fútbol y más cosas.

"No he sufrido ninguna lesión importante, la familia es importante también con su apoyo... he tenido la suerte de vivir el fútbol de muchas maneras, hubo una época que daba para subsistir... y estamos ahora peleando porque nos gusta".

El jugador que, salvo una corta etapa en el Hellín, siempre ha militado en la Unión Deportiva no tiene prisas por dejarlo y sobre el partido de este domingo en Toledo ha dicho: "Me hace especial ilusión, un campo espectacular, un equipo histórico... a priori parece desigualado por la clasificación pero vamos con mucha ilusión".

Escucha la entrevista íntegra desde el minuto 3 del programa de este jueves.