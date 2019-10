El Jimbee no despega

No pudo ser. Y ya van cinco. Los rojiblancos no pasan del empate ante el O Parrulo ferrolano y aún no conocen la victoria esta temporada. Solo 2 puntos de 15 posibles son el pobre botín cosechado por un equipo llamado a estar en la zona alta de la tabla, y que se marcaba el playoff y la Copa como sus objetivos de la temporada.

En el partido de este sábado los de Brocanelo, que ha dejado su puesto en manos de la dirección deportiva, no pudieron pasar del empate a dos goles. Primero Fran Fernández, de los más destacados de este Jimbee a la deriva, adelantó a los locales. Antes del descanso Rahali, en su regreso a la que fue su casa durante seis años, empataba el partido, aunque Franklin adelantaba de nuevo a los locales segundos después.

Nada más arrancar la segunda mitad Helder volvía a poner las tablas en el luminoso. El marcador no se movió más y el Jimbee llegó incluso a aguantar dos minutos con un hombre menos tras la expulsión de Juanpi.