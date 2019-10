Tres ciudadanos reúnen más de 300.000 firmas en 'change.org' pidiendo medidas urgentes para proteger el Mar Menor

Varios ciudadanos, alarmados por las más de tres toneladas de peces muertos que han sido retirados en el Mar Menor este fin de semana, han iniciado campañas en 'change.org' solicitando medidas urgentes para protegerlo.

Ahora tres de ellos han decidido vincular sus campañas para "unificar firmas" y "dar más fuerza y respaldo a nuestras peticiones"

Una de las tres peticiones fue creada hace más de cuatro años: "Ya en 2015 reconocí de forma evidente el deterioro de la laguna. No ha sido DANA, no ha sido el vaciado de un tanque de tormenta, no ha sido un accidente eventual. Han sido años de acciones dañinas lo que ha llevado a este ecosistema al colapso", según comentaba uno de estos ciudadanos.

“El pasado sábado 12 de octubre ante la dramática situación que se vivió en las playas de San Pedro del Pinatar con toneladas de peces muertos y agonizando llegando a la orilla, me entró un gran sentimiento de desesperación, rabia e impotencia”, explica Andrés Martínez Soto, impulsor de change.org/SOSmarMenor.

Fue esa misma aflicción la que condujo a Raquel Ros a iniciar su campaña : “Rabia, impotencia, incredulidad, desesperación… todos esos sentimientos me llevaron a iniciar esta petición para que se nos oiga, para que se tomen medidas de una vez, para que el Mar Menor no se convierta en una ciénaga".

Raquel recuerda que fue en las playas del Mar Menor donde aprendió “a nadar y a respetar el mar”. “Me he bañado entre peces y caballitos de mar. He sido feliz en ese rinconcito del mundo. He de admitir que he llorado al ver la catástrofe en que se había convertido mi paraíso.”