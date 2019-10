López Miras anuncia una red de pozos perimetrales y la instalación de tuberías microperforadas para evitar nuevos episodios de anoxia en el Mar Menor

El Mar Menor ha vuelto a ser tema central de la sesión plenaria de la Asamblea Regional. María Marín, diputada de Podemos y portavoz del Grupo Mixto le ha preguntado al presifente autonómico, Fernando López Miras, sobre las medidas de urgencia a aplicar para oxigenar la laguna en caso de un nuevo episodio de mortandad de peces.

López Miras, además de pedir ayuda al gobierno central para evitar los vertidos al Mar Menor a través de ramblas como la del Albujón, por donde están entrando a la laguna un total de 150 litros por segundo, cargados de nitratos, anunciaba la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes

También indicaba que se ha establecido un protocolo de urgencia en caso de que se repita el episodio de falta de oxígeno. En é se contemplan la retirada inmediata de los animales muertos, el traslado de las especies vivas a otras zonas del Mar Menor y la retirada la capa de agua anóxica

Se va a estudiar también la viabilidad de establecer una red de pozos perimetrales en la ribera del Mar Menor que permita la entrada de agua de salinidad y densidad similar a la de la laguna salada. Para ello se empezarán a hacer sondeos en la playa de Villananitos, dónde se procederá a analizar el agua extraída y, en caso de que los parámetros sean correctos, se aplique en todo el perímetro de la laguna. También se ha acordado la construcción de tuberías microperforadas que bombeen oxígeno en la zona del Club Náutico de Lo Pagán. Con ellas se hará primero un ensayo de inyección de aire. Son medidas, cuya influencia, reconoce, es "muy local".

Para María Marín, portavoz del Grupo Mixto y quien ha formulado la pregunta, no se han tomado medidas "que vayan al origen del problema". Pide mayores esfuerzos para buscar y perseguir las returaciones ilegales.

No ha sido el único tema que ha estado sobre la mesa en la sesión plenaria. Desde el PSOE han preguntado al gobierno sobre las medidas para erradicar la pobreza en la Región, entre las 20 regiones con mayor desigualdad de toda la Unión Europea. López Miras ha respondido que "ya se están llevando a cabo actuaciones" mientras que a la pregunta de Vox sobre las modificaciones de crédito a menores extranjeros no acompañados, que ha ascendido en un total 700.000 euros, respondía que esos fondos no han salido de los destinados a los perceptores de renta básica.

El propio Partido Popular ha preguntado en cómo afecta la situación actual de de Cataluña a la Región de Murcia, con sectores como el de transportes frigoríficos que se podrían ver afectados, o Ciudadanos que ha preguntado por medidas ante una posible y futura desaceleración económica