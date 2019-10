El PP acusa a Luquero de "desatender" al Defensor del ciudadano

El Grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Segovia ha agradecido a Rodrigo González Martín mediante un comunicado, "la labor realizada durante todos estos años como Defensor de la Ciudadanía", un trabajo que, a juicio de los populares, "se ha caracterizado por la imparcialidad y la transparencia, así como por su carácter propositivo". Los populares han lamentado las recomendaciones realizadas por González Martín "no se hayan tenido en cuenta por parte del gobierno de Clara Luquero" cuando, han mantenido los populares, "hubieran ayudado a mejorar la ciudad".

Los populares han calificado de "contradictoria" la forma de actuar del gobierno municipal en cuanto a la figura del Defensor del Ciudadano. “Por un lado, lo alaban, pero por el otro, no sólo no tienen en cuenta lo que les sugiere, sino que no han puesto ni el más mínimo interés en buscar alguien con tiempo para que ocupe el puesto. De hecho, hasta que no ha dicho por la prensa el propio Rodrigo González que no iba a seguir al frente de la Defensoría de la ciudadanía, nadie nos había informado de que no iba a continuar”, han señalando los populares que han pedido al Gobierno municipal que dote de "más medios" a la oficina de la defensoría y que, "una vez elegida la persona que ostentará el cargo, se le apoye y ayude para que sus contestaciones y resoluciones se produzcan en un tiempo razonable".