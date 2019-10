El Consejo Jurídico de la Región ratifica por cuarta vez la compatibilidad de José López, según MC

El Consejo Jurídico de la Región de Murcia ha publicado el Dictamen (399/19) que ratifica la compatibilidad de las actividades pública y privada del portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López.

El portavoz adjunto del Grupo municipal MC Cartagena, Jesús Giménez afirma que "esa compatibilidad está confirmada por tres informes durante todas las legislaturas desde 2011. A pesar de ello, como ha recordado José López desde noviembre de 2017, el PP decía que tendría que devolver mi salario porque mi actividad empresarial no era compatible con mis cargos públicos".

Asimismo, "el director de la Asesoría Jurídica municipal afirmaba, el 5 de enero de 2018, que había incumplido mi obligación de solicitar la compatibilidad y debía ser sancionado con la devolución de mis salarios". "El PSOE también se sumaba a esta sinrazón" como ha explicado el edil apuntando que "en enero de este año 2019 aseguraban también que había una clara colisión entre mi actividad y mi salario", lamentando que a pesar de ser "un tema que estaba claro desde el principio, no se haya aclarado antes porque no han querido ni el PP ni el PSOE".

"El informe del Consejo Jurídico deja claro que el Ayuntamiento ha mentido durante dos años".

Por todo ello, José López ha puesto de relieve que "una vez más, se demuestra que no somos como ellos, que somos limpios, honrados y cumplidores, reiterando que "yo soy legal y limpio y ellos turbios y corruptos, alto y claro, a la cara. Una vez más y todas las que hagan falta".

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo municipal MC Cartagena, Jesús Giménez, ha señalado que "ahora el Ayuntamiento tendrá que concluir y archivar un asunto que abrieron como parte de una persecución política", poniendo de manifiesto el Consejo que "José López no incumplió ninguna obligación legal, no desarrolla una actividad incompatible y no tiene que devolver ningún salario".

Desde MC se afirma que de la lectura del Dictamen del Consejo Jurídico queda claro que "la alcaldía de Cartagena no le aportó el expediente al Consejo cuando le pidió que informara, después le envió el expediente sin los documentos que había aportado José López, algo que deja claro el informe, así como que si falta alguna documentación relativa a José López es porque no se la han pedido".

Además, ha reiterado que existen tres informes que avalan la compatibilidad de la actividad empresarial de López con su cargo público: "uno al inicio de la legislatura entre 2011 y 2015, otro al inicio de la presente legislatura que ha sido aprobado hace escasas fechas y el que se emitió en 2018 por la Secretaria General del Pleno".