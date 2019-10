ANSE y Greenpeace piden recuperar los arenales de la zona de Puerto Mayor y la caleta del Estacio

Tras la decisión del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de anular la concesión del macropuerto para 900 embarcaciones, urbanización y otras infraestructuras, las asociaciones ecologistas ANSE y Greenpeace muestran su satisfacción y piden que la zona de Puerto Mayor se convierta en un parque dunar y que también se recupere la caleta del Estacio.

El argumento esgrimido por el Gobierno regional para acordar la caducidad ha sido la "no iniciación, paralización o no terminación de las obras injustificadamente", el mismo que ANSE planteó a comienzos de siglo en sus escritos al entonces presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, para que no autorizaran el reinicio de las obras.

Esto fue culminado con una acción de protesta conjunta realizada a finales de enero de 2005, paralizando las obras durante 30 horas, lo que acabó provocando la interposición de una demanda judicial por el Ministerio de Medio Ambiente. La sentencia de dicha demanda confirmó la ilegalidad de las obras autorizadas por la Comunidad Autónoma, con una concesión caducada en 1988. Desde ANSE, su director, Pedro García, habla de una sentencia que "no por esperada provoca menos alegría".

Desde las asociaciones ecologistas, apuntan, surge una oportunidad para "cambiar la historia de destrucción" de La Manga, restaurando la playa del Estacio afectada por las obras así como las 25 hectáreas se arenales anexos. Creen que sería la "mejor forma de recuperar la imagen del Mar Menor" de cara al turismo, haciéndolo "recuperando la naturaleza" y no mediante campañas de publicidad.

La Comisión de Infraestructuras de la Asamblea Regional de Murcia de 15 de febrero de 2017, ya instaba al Gobierno regional a "reponer la zona del denominado proyecto de Puerto Mayor a la situación anterior al 16 de diciembre de 1988, declarando la caducidad de la concesión administrativa concedida a Puerto Mayor, S.A, y reparando los daños medioambientales causados en la zona".