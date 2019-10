El Brexit y The Clash: Should I Stay or Should I Go?

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #71. EMISIÓN 27/10/2019

ARTISTA: THE CLASH

CANCIÓN: SHOULD I STAY OR SHOULD I GO

AÑO: 1982

HISTORIA: BREXIT

VIDEO: SHOULD I STAY OR SHOULD I GO - THE CLASH

El 31 de octubre culmina el último plazo dado por Bruselas al Reino Unido para permanecer o marcharse de la Unión Europea. Desde que en esa nación se promovió un referendum en 2016 para decidir si se marchaban o no de Europa, no se ha dejado de hablar de eso. En el referendum aquel una exigua mayoría votó que sí, que querían abandonar la Unión. Y desde entonces se ha formado un lío formidable en las islas británicas y en el continente del que no salimos: el Brexit, que tres años después sigue sin resolverse. Y hoy, cuando faltan 4 días para que se cumpla el enésimo ultimatum, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN vamos a destensar un poco recordando una de The Clash, aquel gran grupo punk inglés: “Should I Stay or Should I go?”, que no hablaba de una ruptura política, sino amorosa, y la vamos a utilizar porque los símiles que hay en ella son más que adecuados para contar esto del Brexit.

Pues ese es el dilema: Should I stay or should I go? ¿Me debería quedar o me debería ir? Eso se preguntaron los ingleses en el referendum. Pero en la canción se habla de otra cosa: se cuenta en la letra la historia de un tío que se lleva mal con la novia y ella le reprende todo el tiempo por todo lo que hace. Y él se pregunta y le pregunta: ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Todo en esa pareja es un problema, una incertidumbre, una bronca y una crisis. Lo mismo que la relación histórica entre Inglaterra y Europa.

Al igual que le sucede al protagonista de la canción, un país entero, el Reino Unido, se pregunta si se tiene que ir o si se tiene que quedar. El conflicto de la canción es pequeño, personal e intrascendente: la ruptura de una pareja interesa solo a sus miembros, claro. Pero que Gran Bretaña rompa con la Unión Europea es algo que afecta a millones de personas. El drama se multiplica. Y llevan tres años enmarañándolo todo.

Y es más caótico aún cuando ese país indeciso y bipolar ha puesto su destino en manos de un primer ministro que parece un adolescente recién salido de la consulta del psiquiatra y el Parlamento británico se asemeja a una asamblea de payasos dirigidos por un cabrero que berrea todo el rato pidiendo orderrrr!!!. Pero, ¿qué orden, madre mía, si todo aquello es un lío? La mitad de los ingleses se quieren ir; la otra mitad se quieren quedar. Hay quien habla de repetir el referendum y en tres años ha habido ya tres gobiernos, y el follón es tan monumental que ningún analista político acierta a explicarnos los mecanismos de este proceso. Mientras escuchas esto puede estar pasando que hayan firmado el desacuerdo del acuerdo o impedido el acuerdo en el desacuerdo o se están yendo pero quedándose o se han quedado pero yéndose, han votado veinte veces ya no se sabe qué, y puede que haya salida brusca, pacto frágil u otro aplazamiento. La gente allí anda un poco histérica, la verdad. No hay dios que entienda nada. No se aclaran ni ellos.

La verdad es que nos gustan más las canciones convulsas que los países convulsos. El Brexit está complicando la vida de unos y de otros. “Siempre fastidias, fastidias, fastidias. Te gusta tenerme de rodillas. Un día está bien y al siguiente todo es negro. Si me quieres lejos de ti, házmelo saber. ¿Debería quedarme o debería irme? Si me voy habrá problemas; si me quedo, serán el doble” Eso le dice a su novia el hombre de la canción -entre coros en segunda voz en español macarrónico, marca de la casa-. Y dan ganas de decirles eso a los que dicen que quieren irse y fastidiarnos: amenazarles con ser nosotros los que nos larguemos. Que no nos vuelvan locos. Hartos ya del Brexit (porque del otro lío, el catalán, mejor ni hablamos) y aunque cuando la escribieron los Clash el Brexit ni se planteaba, hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, “Should I stay or should I go?”.