Duda: "Creo en este proyecto y eso es lo que realmente me hace estar aquí"

Duda ya ejerce como entrenador del Jimbee Cartagena. Esta misma mañana ha dirigido la primera sesión de entrenamiento, previo paso por el palco del Palacio de los Deportes para ser presentado. Arropado por su familia, y apoyado por la plantilla del Jimbee y la directiva, así como de unos pocos aficionados curiosos, Duda ha tenido sus primeras palabras como míster rojiblanco.

Su fichaje se ha gestado "muy rápido" y su principal motivo para fichar por el Jimbee es que cree "en el proyecto", en una "ciudad futsalera", aunque estar cerca de su familia también es un plus. El espónsor, dice, "se vuelca con el equipo", aunque no le ve parecido a la época de Polaris Word, cuando las cosas se hacían "a base de talonario" y sin establecer una base. Respecto a abandonar el proyecto del Real Rieti italiano, indica que "no ha sido una decisión fácil" y reconoce que ha sido "egoísta". También ha tenido palabras de agradecimiento a ElPozo,

No duda de que la plantilla tiene "capacidad para estar más arriba", y que lo acabaría estando tanto con André como con él al frente. Cree que hay que provechar beneficios de tener una plantilla larga y formada para jugar con los pívots, como a él le gusta. Precisamente una plantilla que no es nueva para el brasileño. De hecho, ha tenido a ocho de ellos a su cargo en ElPozo, además de Mellado y Chispi, que estuvieron en las bases charcuteras. Solo Batería, Thalles, Attos, Lukaian, Marcao y Fran Fernández se "escapan" a Duda, aunque no le son desconocidos, ya que se ha enfrentado a la mayoría.

Por último, respecto a la afición local, que tantas veces le ha tenido en el punto de mira, está convencido de que será bien recibido. Nunca ha tenido, dice, ningún mal gesto con la afición de Cartagena, más allá de su papel como entrenador del máximo rival cartagenero. Llega además acompañado del totanero Tato como preparador físico, ocupando el puesto que tenía Antonio Juan, que pasará a tener otras funciones dentro del club, igual que André Brocanelo y su hasta ahora segundo, Marcio Simeao. Esta tarde habrá un reunión al respecto.

El presidente del Jimbee, Miguel Ángel Jiménez, se ha referido al fichaje de Duda y la salida de Brocanelo. Se trata de una decisión que "no ha sido de un momento a otro", a causa del "desgaste" producido en André. Desde que se decidió junto a la dirección deportiva que tenía que haber un cambio, tenían claro que "Duda sería quien manejase el proyecto". La decisión además, ha sido consensuada con André.