La anti-universidad

El 30 de septiembre de 1962, James H. Meredith se convirtió en el primer estudiante afroamericano que se matriculó en la Universidad de Misisipi. Su entrada fue previamente prohibida por el Gobernador segregacionista Ross Barnett. Los disturbios de los universitarios racistas (no hay contradicción mayor), y agitadores de todas las causas perversas, la liaron parda en el campus. Kennedy no quiso en principio intervenir con fuerzas federales, pero dada la violencia de los intolerantes, tuvo que movilizar al ejército y federalizar a la Guardia Nacional de Mississippi. ¿Les suena? En Cataluña, el independentismo trata a los universitarios que quieren acceder a las aulas, como a Meredith; aquel por el color de su piel, éstos porque son españoles o porque no están con la causa. El nacionalismo suele tener al odio como compañero de viaje, al desprecio de los que no están por las majaderías identitarias, como guía de comportamiento. Los Rectores apoyan a los violentos, a los que proponen aprobar con procedimientos especiales mientras éstos cortan una vía principal con una acampada ilegal. La Generalidad está dispuesta a llevarle a las criaturas enfermas de intolerancia, el cola cao por las mañanas, y el progresista gobierno en funciones, silbando en nombre de la proporcionalidad. No me extraña; desde luego Sánchez no es Kennedy, ni nuestro sentido de la defensa de la democracia, es la americana. Eso sí, Torra es otro Barnett del montón.

