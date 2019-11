70 años con Bruce, 35 con Born In The U.S.A.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #72. EMISIÓN 03/11/2019

Barack Obama declaró una vez: “Yo soy el presidente de los Estados Unidos. Pero él es el Jefe”. Se refería, claro, a Bruce Springsteen, The Boss, El Jefe. El puto amo del rock and roll. Otro dijo una vez que el mundo se dividía en dos: los fans de Bruce Springsteen y los que nunca han ido a un concierto suyo. Alguien más lo definió aún mejor: es como si Bob Dylan y James Brown hubieran tenido sexo interracial entre ellos y hubieran tenido un hijo blanquinegro: sería Bruce Springsteen. La estrella máxima del rock mundial comtemporáneo ha cumplido 70 años, y es un inmenso líder cultural, social y hasta político, con un amplísimo cancionero que exprime como nadie las alegrías y tristezas del alma americana y que podría nutrir no pocas ediciones de nuestra HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN. En 1984 publicó su mayor éxito: “Born in The USA”. Nacido en los Estados Unidos. Una denuncia social disfrazada de soflama patriótica que desmenuzamos hoy en nuestro programa.

Bruce Springsteen decidió hacer una canción tras leer la autobiografía de un veterano del Vietnam, Ron Kovic, que se había quedado paralítico y escribió su experiencia en “Nacido el 4 de julio”. “Born in the USA” narra el fracaso de los auténticos perdedores de aquella guerra: jóvenes que habían sido obligados a luchar por su país, que sufrieron mucho en sus batallas, que volvieron a Estados Unidos tras su derrota y que, en lugar de ser tratados como héroes, vivieron otra experiencia aún peor: sufrieron el rechazo social de un país que les ignoró y les dio la espalda. No les daban ni trabajo y muchos cayeron en la marginalidad y la exclusión. “Nací en una ciudad de mala muerte, me pusieron un rifle en las manos y me mandaron al extranjero a matar hombres amarillos. Y cuando regresé, en la refinería no me daban trabajo y el encargado me decía: hijo, si dependiera de mí… hijo ¿es que no lo comprendes? Llevo diez años así: no tengo nada que hacer, no tengo ni a dónde ir”. El pobre hombre había perdido la guerra como soldado y la posguerra como parado. Y entonces grita todo el tiempo: “Eh, que yo nací en los Estados Unidos. Yo nací en los Estados Unidos”. Y eso que parece orgullo americano, en realidad es una denuncia en voz alta. Bruce se ponía, como siempre, del lado de unas víctimas a las que nadie hasta entonces había hecho caso. Y no eran pocos: más de 2.5 millones de estadounidenses lucharon en Vietnam durante 20 años. 58000 murieron o desaparecieron; hubo muchos mutilados, y miles y miles de desgraciados como el protagonista de “Born in the USA” poblaron el paisaje de sus ciudades en esa época.

El éxito de ventas del disco se debe a la pequeña trampa que Bruce Springsteen le puso al comprador. Los anzuelos eran el título, “Born in the USA”, que apelaba al amor al país, y la portada: una bandera con las barras y las estrellas y Bruce con vaqueros y una gorra de béisbol. La ironía era que ese incauto que caía en la trampa comprando el disco por la cosa patriótica luego tenía que asumir un mensaje no tan chulo al escucharlo. Un estribillo positivo, sí; pero con estrofas deprimentes que contaban una verdad dura e incómoda.

Fotos cortesía José Ibarra

Ronald Reagan, presidente republicano de Estados Unidos entre 1980 y 1988, quiso usar la canción en su campaña electoral de 1984, lo que supuso el rechazo de Bruce, un simpatizante eterno del partido rival: el demócrata. En definitiva, la canción y el álbum del mismo título, del que se han vendido 18 millones de copias en estos 35 años, catapultaron a Bruce Springsteen a lo más alto y lo convirtieron en una estrella mundial, y esta es la de hoy en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN: “Born in the USA”.