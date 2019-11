La Educación no sexista vuelve a colegios e institutos fomentada por la Concejalía de Igualdad

Estas actividades se realizarán en horario lectivo y en las instalaciones de cada centro, siempre adaptadas a la edad y perfil de los grupos participantes, siendo impartidos todos ellos por profesionales especialistasen Igualdad de Oportunidades.

Para Educación Infantil se promoverán juegos y juguetes que desencadenen conductas igualitarias y no violentas a través del taller 'Juguetes no sexistas y no violentos', haciendo desde la Concejalía un llamamiento a padres, madres y tiendas de juguetes “para que a través de los juguetes también eduquemos en Igualdad”, explicaba el concejal, “hay que empezar desde la infancia más temprana”.

La campaña 'Por un juguete no sexista' reflexionará sobre las conductas sexistas en las elecciones que realizan adultos, niños y niñas en cuanto a juegos y juguetes que promueven las desigualdades.

'Iguales' se trata de una intervención coeducativa de valores igualitarios en forma de taller para los cursos de Educación Infantil de 4 y 5 años, basada en la igualdad, la tolerancia, el respeto y la libertad. Mientras que, 'Resolviendo los conflictos' tendrá como objetivo el enseñar a convivir y manejar las emociones para la resolución pacífica de los desacuerdos desde la infancia a través del juego.

En Educación Secundaria y Bachillerato, la Agencia de Igualdad sigue ofreciendo talleres que giran en torno a dos ejes: 'Educación en valores de igualdad' y 'Prevención de la violencia de género a través de la campaña SI TE SIENTES AHOGADA NO ES AMOR'.

El pasado curso, los Programas Educativos de la Concejalía de Igualdad llegaron a más de 40 centros educativos, y casi 7000 alumnas y alumnos de Cartagena con excelentes resultados.