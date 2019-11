Los padres de un joven fallecido por asfixia acusan al SUMMA 112 de no activar el protocolo adecuado

Aitor tenía un trombo en los pulmones, pero eso se descubrió más tarde. En ese momento su familia solo sabía que el chico, de 23 años y residente en la localidad de Navalcarnero, no podía respirar y llamó al 112.

La familia sostiene que el sanitario que los atendió al teléfono no se tomó en serio el aviso y que eso dilató la asistencia. Aitor pasó 23 minutos sin aire y murió a los 4 días en el hospital, tal y como ha adelantado el diario El Mundo. Desde la Consejería de Sanidad, su responsable, el popular Ruiz Escudero, asegura que se investiga lo ocurrido, pero que se activaron todos los protocolos en tiempo y forma. Otra cosa, reconocen fuentes de la Consejería, es el tono en el que se desarrolla la llamada. La familia reclama a la Comunidad por vía administrativa 175.000 euros como indemnización.

Este jueves en una rueda de prensa organizada por la Asociación el Defensor del Paciente se ha escuchado la grabación de la primera llamada y se ha puesto a disposición de los medios de comunicación el resto de los audios, que tal y como ha advertido antes de la escucha el abogado de la familia, Carlos Sardinero, son "muy impactantes".

Transcripción de la conversación adelantada por el diario El Mundo:

- Madre de Aitor: Mire, es que se ha levantado el chico y se ha mareado al levantarse. Yo estaba en la cocina y le he sentido caerse

- Médico: Sí

- Madre de Aitor: Y entonces un sudor enorme. Ahora se ha quedado más bien frío, pero con un sudor enorme.

- Médico: ¿Él está en tratamiento de algo?

- Madre de Aitor: No, no.

- Médico: Ha tenido un síncope entonces.

- Madre de Aitor: Y está como, como... Dice que no puede respirar.

- Médico: Vale. Pásamelo al teléfono, por favor.

- Madre de Aitor: A quién: ¿al chico?

- Médico: Claro.

- Madre de Aitor: No puedo, no puedo.

- Médico: Es que tiene que hablar con el médico. ¿No tiene un móvil, y la llamo yo?

- Madre de Aitor: ¡Si él no puede, si él está en la...

- Médico: Señora, si estuviera en el hospital ahora mismo un médico allí, ¿tendrá que hablar con él o no?

- Madre de Aitor: Bueno, pero usted...

- Médico: Da igual que sea por teléfono o lo que sea, tiene que hablar con el médico.

- Madre de Aitor: Él dice que no puede respirar y que...

- Médico: Bueno, ya, pero yo necesito evaluarlo. Señora, porque él puede necesitar una UVI, puede necesitar un ingreso hospitalario o puede necesitar un médico...

- Madre de Aitor: Mira, que dice el médico que tienes que hablar con él, que a ver lo que te pasa...

- Médico: Dígame, qué te ocurre, cuéntame un poquito.

- Aitor: Me ahogo...

- Médico: Yo no te escucho que te ahogues. ¿Has estado nervioso o algo?

- Aitor: No…

- Médico: Entonces, ¿estás en tratamiento de alguna cosa?

- Aitor: No puedo... Me ahogo...

- Médico: A ver, pásame a tu mamá.

- Aitor: No puedo...

- Médico: Pásame a tu mamá.

- Madre de Aitor: Mire usted como está.

- Médico: No, respira perfectamente. ¿Está a tratamiento psiquiátrico de algo?

- Madre de Aitor: No, no, de nada (De fondo se oye a Aitor diciendo: "Me ahogo, no puedo”).

- Médico: ¿De nada? ¿Ha tomado alguna...? ¿Alguna...?

- Madre de Aitor: No, mire, si ayer ni salió ni nada, estuvo aquí en casa metido todo el día...

- Médico: Bueno, irá un médico a verlo y tendrá lo que sea, no lo sé, pero ¿no puede ser que haya tomado algo?

- Madre de Aitor: No, no.

- Médico: ¿Algún medicamento o algo?

- Madre de Aitor: No.

- Médico: Pues respira perfectamente, ¿eh? Que respira perfectamente...

- Madre de Aitor: Pues él dice que no puede respirar.

- Médico: Él dice lo que quiera, pero respira perfectamente porque habla perfectamente, ¿vale?

- Madre de Aitor: Pues mire usted yo no sé lo que...

- Médico: Bueno, irá un médico a verlo, pero él sí respira...

- Madre de Aitor: Yo no sé...

- Médico: Sí, respira. Venga. Hasta luego. Parece más bien que está ‘tocado’ de algo. No sé. Vamos a ir a verlo. Venga, hasta ahora.