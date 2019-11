Dani Giménez: "Christian Santos solo quería decir 'aquí estoy'"

Dani Giménez, uno de los capitanes del Deportivo, ha defendido este viernes al venezolano Christian Santos, destacó su aportación al vestuario del equipo gallego y dijo que él solo quería decir "aquí estoy" cuando se quejó por su situación tanto por los minutos que le dan en el terreno de juego como por sentirse casi ninguneado en la plantilla.

"Sus declaraciones no nos han parecido mal porque luego lo ves en el trabajo diario y te da explicaciones y yo creo que Christian solo quería decir: 'aquí estoy'", señaló Giménez en rueda de prensa.

El portero advirtió de que "no hay nadie tóxico en el vestuario" y confesó que Santos "es uno de esos jugadores que hace lo posible" por fomentar la unión en el grupo y, en este sentido, aportó al vestuario juegos como una mesa de tenis de mesa y una diana de dardos.

"Parecen tonterías, pero ayuda a que haya unión en el equipo", arguyó el cancerbero, quien precisó que "quizás" Santos "se expresó un poco mal" a la hora de hablar de su situación.

"Más que reivindicar un puesto en el equipo, reivindicaba que está preparado y puede ser protagonista, nada más. Podía haberse explicado un poquillo mejor", añadió.

Santos matiza sus palabras

Giménez reveló que el jugador ha "matizado un poquillo las palabras" en el vestuario tanto con sus compañeros como con el entrenador y gente del club.

"Le gustaría jugar más minutos y sabe que aquí (en la sala de prensa) no es la manera de pedirlo, sino más en el campo. Él hace lo posible por jugar pero hay otra gente por delante. Él quería plasmar que está haciendo todo lo posible. A veces frustra un poquillo intentar, intentar, intentar y no estar en el once. El entrenador lo ha entendido súper bien. Christian se ha explicado mejor abajo (en el vestuario)", razonó el guardameta.

El Elche, el próximo rival

En su comparecencia, no concretó quién del club (Consejo de Administración) acudió a hablar con los jugadores en el vestuario para transmitirles "confianza", que "siempre van a estar apoyando en los malos momentos" y, a cambio, les han pedido "compromiso" y que no se alejen de la competición y el objetivo.

Sobre el partido del domingo ante el Elche, indicó que el Deportivo tiene que "ganar", no le queda "otra", para salir de la difícil situación en la que se encuentra, colista de la Segunda División.

"El equipo mejoró en aspectos defensivos y tenemos que estar igual de fuertes, pero con el trato con el balón estar mejor en segundas jugadas, ir creciendo como equipo y trabajar esa base sólida que nos permite ganar no solo el partido contra el Elche sino también los que vienen por delante", declaró Giménez, quien dijo que ahora están "haciendo un fútbol mucho más práctico".