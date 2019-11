Ania: "No creo que sea mi último partido"

Más allá de la victoria, que en el ambiente racinguista es lo que se busca con ansia, existe esa curiosidad de saber si va a ser o no el último partido de Iván Ania como entrenador del Racing.

El míster asturiano lo tiene claro: "No tengo la sensación de que me juegue el puesto el domingo, a mí se me trasnmiete seguridad y confianza, pero soy consciente de que dependo de los resultados".

Ha sido una semana que a la que la lluvia y los campos embarrados han condicionado los entrenamientos del Racing, por ello la sesión de hoy ha sido más activa de lo normal porque "siempre es importante llegar alegre y positivos de cara el domingo", explica Ania.

Y preguntado por si el factor anímico está condicionando mucho el devenir de la plantilla, Iván Ania lo tiene claro: "El equipo está precoupado por la situación clasificatoria, no por el juego".

Pero volviendo a su persona, desde el club le transmiten "que esté tranquilo y no cometa locuras, en estos momentos lo que más hay que hacer es tomar las decisiones con la cabeza y desde la tranquilidad".

Por último, Ania ha dejado pistas sobre lo que debe hacer bien el Racing: "La clave es viajar juntos, si vas arriba la defensa tiene que estar arriba, hay que estar con las líneas juntas. Las áreas son fundamentales, con portería a 0 es todo mucho más fácil".