"Quítate tú pa' ponerme yo": salsa en día de Elecciones Generales

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN #73. EMISIÓN 10/11/2019

ARTISTA: FANIA ALL STARS

CANCIÓN: QUÍTATE TÚ PA’ PONERME YO

AÑO: 1971

HISTORIA: ELECCIONES GENERALES

VIDEO: QÚITATE TÚ PA' PONERME YO - FANIA ALL STARS

Hoy, 10 de noviembre, celebramos en España las cuartas elecciones generales en 4 años. Solo este año 2019 hemos tenido que ir ya tres veces a votar. Nuestros políticos no se aclaran, y los electores estamos empachados. Y en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, como nos va la marcha, pues vamos a comernos este indigesto menú de hoy pero aderezándolo con salsa. Llevamos dos años uniendo canciones e historias; música y política, y hoy también lo haremos. La alternancia en el poder es un asunto muy serio; uno de los pilares de la democracia. Unas veces gobiernan unos y otras gobiernan los otros, es bueno que nadie se perpetúe en el poder, es sano. Pero, ¿saben? Hay quien lo hace mejor que los políticos: los salseros, que se alternan en el micrófono de manera civilizada, ordenada y sin conflictos. Lo veremos en la canción de hoy: “Quítate tú pa’ ponerme yo”.

Fotos cortesía de José Ibarra

La salsa es la música caribeña por excelencia. Su origen es antiguo, pero parece que el término “salsa” comenzó a utilizarse por los críticos en 1968, cuando confluyó un estilo que era mezcla de son cubano, guaguancó, guaracha y son montuno. Un surtido de músicas afrocaribeñas que surgió de Cuba y Puerto Rico, cristalizó en Nueva York y tuvo aportaciones de otros países ribereños del Caribe: Colombia, Venezuela, República Dominicana, Panamá. La salsa es ya la música de los latinos de toda América y su seña de identidad: música alegre, bailable, con muchos instrumentos de percusión, con ritmo de congas, timbales, maracas y cencerro, y añadidos de piano, de trombones y trompetas, y mucho saborrr. Y sus figuras principales eran Héctor Lavoe, Johnny Pacheco, Willie Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, Ray Barreto, Óscar de León, Bobby Cruz… Muchos de ellos grababan en el sello discográfico Fania, que era para la salsa lo que la Motown fue para el soul. La compañía los reunía a veces en un combo que se llamaba Fania All Stars, con el que hacían discos, giras y películas. Esas reuniones multitudinarias de salseros de distintos países en el mismo escenario tenían momentos de gran intensidad, veinte o treinta cantantes y músicos solistas o de diferentes grupos que se juntaban en jam sessions al modo del jazz negro, pero a lo grande y en modo latino. A veces se desafiaban musicalmente; y esto daba como resultado el tema que traemos hoy, que era el momento crucial de aquellos conciertos: los ocho o diez cantantes sustentados por veinte o treinta músicos se alternaban en el micrófono: salía uno de ellos, improvisaba una estrofa, se retiraba, y mientras el coro cantaba ese estribillo más gracioso que las pesetas y con las sílabas coincidiendo con las notas del trombón, “Quítate tú pa’ ponerme yo. Quítate, tú”. Luego aparecía otro que había esperado su turno, entraba al micro, cantaba otra parrafada, y le sustituía el siguiente. Y el coro irónico otra vez. Ninguno se prolongaba más allá de unos cuantos versos, y dejaba sitio para otro. Y todo con un crescendo rítmico que ganaba en intensidad conforme pasaban los minutos.

Como decíamos antes, pura alternancia en el poder. Y ordenada. Pues eso: que aprendan nuestros políticos. La política es, debería ser, una dedicación noble. Servir al bien común, saber retirarse cuando te toque, y que sigan otros. No es por nada, y me da igual si parece demagógico y populista, pero esto lo hacen mejor los salseros que los políticos. Al menos en esta canción sabemos cuándo se va uno y entra el otro. Y con el lío que tenemos montado en nuestro país, ni dios sabe cuándo empieza un ciclo politico y cúando acaba otro. Venga. Hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN, una divertida lección de alternancia: los salseros de la Fania All Stars nos enseñan cómo se hace eso de “Quítate tú pa’ ponerme yo”.