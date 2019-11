Tomeu Nadal: "Del paritorio me fui directo hacia el vestuario"

Tomeu Nadal vivió ayer un día especial. El portero balear del Albacete fue padre ayer de una niña en las horas previas al partido que su equipo disputó en el Carlos Belmonte frente al Lugo y que acabo con 0-1 en el marcador. Tras el partido, el guardameta señalaba que el Lugo se ha dedicado a esperar nuestro fallo para salir a la contra, ahora parece que jugando bien no ganas y al principio generabas menos y ganamos. El fútbol son detalles y ahora parece que nos van en contra. Hay que seguir confiando en el equipo".

"Hay que mejorar muchas cosas pero se va a hacer y tengo confianza plena en el vestuario, en esta categoría te puede ganar cualquiera y los detalles ahora nos caen en contra". Sobre su paternidad, el portero destacaba que "he salido del paritorio y me he metido en el vestuario, prácticamente. Es verdad que la noche no ha sido la mejor pero me encontraba bien, me he probado, hemos decidido que para adelante, el míster ha considerado eso, si hubiera pensado lo contrario lo habría aceptado, con todas las consecuencias me la he jugado. Sabía que estando concentrado creo que al final salen las cosas".

Por último, el capitán del Albacete también hizo referencia al mal estado del césped del Carlos Belmonte afirmando que "saben de dónde surge el problema, están intentando arreglarlo, nos gustaría que estuviera mejor. El club está haciendo todo lo posible, la empresa que se dedica a eso también y los jardineros del club. Esperemos que mejore".