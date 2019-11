Paulo Bento: "Mi sentimiento hacia el club y la ciudad no va a cambiar nunca"

El actual seleccionador de Corea del Sur, Paulo Bento, atendió la llamado de SER Deportivos Asturias desde Seúl para charlar dentro de una semana especial, entre otras cosas, de su pasado como oviedista y del derbi que se celebrará este póximo fin de semana.

"Al Oviedo lo vamos acompañando todo el tiempo, los resultados que logra, y también con algún contacto con la gente de la ciudad. Pero seguir al Oviedo siempre lo hacemos", comentó el portugués.

Escucha aquí la entrevista completa a Paulo Bento:

"Viene un partido contra el gran rival y la situación sabemos que no está tan bien como desearíamos, pero creo que queda tiempo. Es una liga muy larga y hay margen para hacer una buena temporada. Pero lo primero que hay que hacer es salir de la zona complicada. Con un resultado no me atrevo porque no me gusta, pero sí deseo es una victoria del Oviedo. Creo que se puede lograr delante de nuestra afición. Le deseo lo mejor al club para el resto de la temporada", destacó el entrenador.

"Los derbis siempre son diferentes. Sí que valen tres puntos, que es lo que separa ahora a ambos equipos, pero a veces es complicado gestionar el ambiente de fuera. Por eso muchas veces lleva el camino que los entrenadores no deseamos, se juega más con el corazón que con la cabeza. Sigo pensando que quien sea más fiel a su estilo estará más cerca de ganar", añadió el técnico.

También fue cuestionado sobre si su futuro en los banquillos podría estar ligado al Oviedo, pero Paulo no quiso mirar más allá del encuentro clasificatorio que tendrá este jueves frente a Bolivia: "Es muy difícil pensar en eso. Ahora me centro en intentar hacer lo mejor aquí para que en 2022 se pueda estar en el Mundial en Qatar y luego ya veremos lo que hay. Después seguiré entrenando. A día de hoy no lo pienso porque está lejos. Mi sentimiento hacia el club, la ciudad y la gente de Oviedo no va a cambiar nunca. Vuelva yo a Oviedo o no, va a seguir igual. Mucho agradecimiento y orgullo de haber representado a una ciudad que me ha hecho tan bien en mi carrera".

Lo que no pudo negar fueron las conversaciones que hubo unos años atrás con el club carbayón para saber de primera mano su situación personal y si hubiese estado dispuesto a dirigir al conjunto azul. "No me gusta mentir, contactos hubo pero no ha pasado de eso. Hubo una conversación en un determinado momento pero solo eso, nada más allá", respondió al respecto.