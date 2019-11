Barbón culpa a PP y Cs del auge de Vox /

"El PSOE en Asturias ha cumplido con sus objetivos electorales, y recogemos los resultados con humildad y gran responsabilidad", ha dicho el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, que este lunes reunió a su comisión ejecutiva para realizar el análisis postelectoral.

El líder socialista ha puesto en valor haber conseguido 6 de los 11 representantes asturianos entre el Congreso y el Senado, con tres diputados y tres senadores, y que "el mapa de Asturias se ha vuelto a teñir de rojo con la victoria del PSOE en 70 de los 78 concejos". Conclusión: objetivo electoral cumplido.

Sobre la pérdida de más de 21.000 votos perdidos por el PSOE en Asturias, Adrián Barbón apunta que lo que hay que mirar es el dato porcentual que indica un aumento de los apoyos, porque hay que tener en cuenta ha explicado que la bajada de un 8% de la participación implica menos votantes.

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha indicado que apoyarán la decisión que se tome en Ferraz por la Comisión Ejecutiva Federal de cara al inicio de negociaciones para formar gobierno.

Barbón sobre el resto de fuerzas, cree que "no ha habido transferencia de votos entre bloques, porque lo que ha pasado es que la derecha se ha realineado", de hecho, responsabiliza al PP y Ciudadanos de la subida de la extrema derecha, por haber blanqueado a Vox con sus contactos en algunas comunidades, con el que se han contaminado. "Lo que has hecho automáticamente es que a los ojos de los electores del bloque de la derecha la has blanqueado (a la extrema derecha), has permitido que se convierta en una opción aceptable. Ese es el grandísimo error en nuestra opinión de Cs y del PP", ha dicho el secretario general de la FSA-PSOE.

Barbón: "Si desde el primer minuto Ciudadanos y el PP hubieran sido tajantes, hubieran hecho lo que hace la derecha en toda Europa que es establecer un cordón sanitario, hubieran descalificado y puesto encima de la mesa lo que significan las medidas o las posiciones políticas de la extrema derecha, hoy la extrema derecha no estaría en 52 diputados, no lo estaría"

A ese "blanqueamiento" de Vox y al bloqueo a Pedro Sánchez achaca el líder de los socialistas asturianos "la debacle de Ciudadanos", que dice ha sido el gran castigado de este proceso electoral junto con Podemos, "en mínimos históricos con 35 diputados".