Victoria en el último cuarto

Cat&Rest Intragás-Clima CDP consiguió un meritorio triunfo en el derby regional ante Innova CHEF después de una espectacular remontada culminada con un último cuarto de los que enganchan a la afición y donde casi todo salió bien, tal y como prueba el 32-12 de tanteo. Ello sirvió para arreglar una mala primera parte, prologada hasta el minuto 25, donde los zamoranos llegaron a tener una máxima ventaja de 15 puntos (39-54).

Y es que en la previa David Barrio ya avisaba del peligro que conjunto entrenado por Saulo Hernández tenía en la pintura y de la necesidad de controlar el rebote para tener opciones. Ello no se logró hasta los instantes finales del tercer periodo y es por lo que el equipo berciano estuvo a remolque hasta ese momento.

No obstante, el primer periodo ya mostró alguna de las cartas expuestas por ambos equipos, donde ya se veía que Ryan Nicholas iba a ser un quebradero de cabeza durante la tarde, mientras que Dani Stefanuto empezaba a asumir la responsabilidad anotadora de los bercianos, consiguiéndolo principalmente mediante tiros a media distancia. Ello sirve para desmontar el discurso de los que decían que el jugador ourensano no podía anotar desde fuera.

Los primeros diez minutos fueron de “tanteo” con alternativas en el marcador por parte de los dos equipos, entrando Ponferrada en el último minuto con un 15-12 favorable después de un triple de Andy Ramírez, si bien una canasta de Cristopher Iza y un mate de Cabral permitía a los visitantes llegar con una mínima ventaja (15-16) al acabar el primer periodo.

COMIENZAN LOS PROBLEMAS EN EL SEGUNDO CUARTO, LLEGANDO A LA MÁXIMA VENTAJA DESPUÉS DEL DESCANSO.

Las cosas se empezaron a complicar en el inicio del segundo cuarto, cuando Ryan Nicholas comenzó a asumir responsabilidades anotando desde la pintura con relativa comodidad. Tanto que en un abrir y cerrar de ojos su equipo firmaba un 1-8 que obligaba a David Barrio a pedir “Tiempo Muerto” con apenas dos minutos disputados (16-24).

Ponferrada lograba estabilizar la diferencia, pero en cambio se apreciaban situaciones donde el equipo no lograba defender bien a jugadores como Nicholas o un base como Zigar Sima que encontraba auténticas “autopistas” para entrar a canasta.

Por esos momentos, Innova CHEF ya merodeaba la distancia psicológica de los diez puntos y, de hecho, los continuos fallos en ataque en uno y otro equipo permitieron que durante unos minutos el tanteo se estabilizase en el 23-32. David Barrio buscaba soluciones al déficit en centímetros del equipo y por momentos llegaba a jugar con tres “altos” como Smith, Joel y McDonell, aunque después del tiempo muerto solicitado por Zamora a apenas dos minutos para llegar al descanso, David Barrio optaba por intentar llevar el ritmo de partido al tener simultáneamente a dos bases como Ferrando y Ramírez.

En la pintura se mantenía un cierto déficit apreciando malas decisiones por parte de los jugadores bercianos que en esta parte del partido parecían estrellarse ante la superioridad de los efectivos zamoranos. A pesar de agujeros en defensa que en ocasiones permitían contraataques fáciles poco a poco los bercianos conseguían forzar “personales” y anotar tiros libres hasta el descanso hasta llegar al 29-37 con el que se llegaba al descanso.

La sensación era que Innova CHEF controlaba el partido, y las cosas irían a peor en el inicio de tercer periodo donde el base Anthony Libroia emergió a la hora de anotar y asistir. A Ciudad de Ponferrada le costaba enormemente sumar (principalmente gracias a Stefanuto y Ramírez), mientras que la escuadra visitante lo hacía con demasiada facilidad, bien mediante entradas a canasta de Libroia y tiros a media distancia de éste o bien recibiendo balones en franca situación de ventaja Ryan Nicholas, al que los postes bercianos no podían parar.

De esta manera Innova CHEF lograba irse a los cinco minutos del tercer periodo a los 15 puntos de distancia (39-54), lo que obligaba a David Barrio a solicitar Tiempo Muerto.

ESPECTACULAR REACCIÓN PONFERRADINA, LLEVADOS EN VOLANDAS POR LA AFICIÓN

El técnico de Cat&Rest Intragás-Clima CDP daba entrada a Luis Ferrando, manteniendo a Ramírez en pista con lo que desde ese momento la mayoría del tiempo jugaría con sus dos bases simultáneamente, y ajustaría su defensa intentando incomodar al equipo visitante y especialmente a un Libroia que estaba manejando el ritmo del partido a su antojo.

Precisamente dos triples consecutivos de Ramírez y Ferrando bajaban la distancia de la barrera psicológica de los diez puntos (45-54) haciendo que quien solicitase tiempo muerto a apenas tres minutos fuese Saulo Hernández para Innova CHEF. Las diferencias se estabilizaron hasta el final del tercer periodo en los 8-10 puntos, al tiempo que había empezado a emerger “Andy” en la anotación después de una primera parte más discreta y los ataques de Ciudad de Ponferrada eran más pausados buscando una rápida circulación de balón buscando seleccionar buenos tiros ante las dificultades para jugar “dentro”.

En el último minuto una gran asistencia de Libroia a Christopher Iza hacía que el catalán anotase y sacase la falta personal (53-62) aunque el catalán fallaría el adicional. Y en la acción final del cuarto Luis Ferrando anotaba un triple con el que se llegaba al intervalo con sólo seis puntos de desventaja (56-62) e incluso con el parcial ganado por Ponferrada después de los momentos críticos vividos.

El último cuarto comenzó con las diferencias estables, aunque al equipo visitante ya no jugaba tan cómodo y eso hacía creer en la remontada a una afición que ya estaba apretando desde la grada. En los dos primeros minutos tanto “Andy” Ramírez como Anhony Libroia hacían sus cuartas faltas personales, acusándolo más en el lado zamorano ya que las cosas cambiarían sensiblemente el tiempo que su base americano tuvo que estar sentado en el banquillo.

Ponferrada apretaba los dientes en defensa y empezaba a controlar el rebote, una batalla en la que entonces habían sido inferiores, impidiendo que Nicholas siguiese con su exhibición en la cancha. Y así desde 61-69, el equipo berciano firmó un 8-0 de parcial, coincidiendo con la aparición en ataque de unos Rafa Casanova y Kerwin Smith quienes hasta entonces habían hecho un partido muy gris. Especialmente el americano se hizo fuerte en la pintura sumando mediante mates, después de bloqueo y continuación… Para entonces David Barrio había decidido a sacar a Andrew Ramírez a pista con cuatro faltas volviendo a los dos bases simultáneamente que buen rendimiento le estaban dando.

Ciudad de Ponferrada había logrado empatar el partido, pero la reacción no acababa ahí y Andy Ramírez anotaba para dar la primera ventaja berciana desde el primer cuarto (71-69), seguido de una pérdida de Ziga Samar y un contraataque culminado por Rafa Casanova que concluía un 14-0 de parcial (73-69).

Dicha racha era cortada con una falta sacada precisamente por Samar anotando el base esloveno sus dos tiros libres, pero inmediatamente era respondido por un mate de Kerwin Smith. Saulo Hernández daba entrada a Anthony Libroia para intentar frenar la sangría del último cuarto, quien poco duraría en la cancha.

Primero sería eliminado por personales Andy Ramírez, anotando sólo el segundo tiro libre Walter Cabral, pero en la siguiente jugada sería precisamente Libroia el que cometería la quinta anotando los dos tiros libres Luis Ferrando (77-72) a falta de 2’49” para el final.

La ausencia de su base americano afectó especialmente a Innova CHEF. Stefanuto interceptaba un pase y sacaba la personal anotando dos tiros libres y en la siguiente jugada los zamoranos no anotarían y Rafa Casanova anotaba un triple que ponía a Ponferrada diez puntos arria (82-72) forzando a Saulo Hernández a agotar sus tiempos muertos a 1’43” para el final.

Sin embargo, las cosas no mejorarían para Innova CHEF, errando el triple intentado, seguido de una canasta de Rafa Casanova. En el último minuto el alero sevillano anotaría otros dos tiros libres y Kerwin Smith aportaría otra canasta redondeando un increíble 27-3 de parcial (88-72).

Durante los últimos segundos David Barrio dio entrada a Ángel Infante y a un Víctor Jáñez que reaparecía después de la lesión que le ha mantenido en el dique seco durante las últimas semanas. Ryan Nicholas anotaría dos tiros libres para cerrar el partido con el 88-74 definitivo ante la enorme alegría de la parroquia berciana que había asistido a una espectacular reacción de Ciudad de Ponferrada en el último periodo, de la que había participado apretando desde la grada.

“HAY QUE DESTACAR LA RESPUESTA DE LOS JUGADORES Y DEL PÚBLICO… LA AFICIÓN NOS VA A AYUDAR SIEMPRE QUE LUCHEMOS”

La primera valoración del partido a cargo de David Barrio era, evidentemente, de satisfacción: “estamos muy contentos por llevarnos la tercera consecutiva en el Lydia Valentín. Hay que destacar la respuesta y el carácter de los jugadores que han sido capaces de seguir dando la cara, de no dar el partido por perdido, para acabar el tercer cuarto con sólo seis puntos abajo y hacer un último espectacular en defensa”.

El técnico de Cat&Rest Intragás-Clima CDP reconocía que su equipo no había estado bien hasta el minuto 25, ya que “no encontramos respuesta ante el juego de Ryan Nicholas. A Bryce Canda, lo hemos dejado en sólo cinco puntos, pero con Nicholas no hemos podido. Hemos sufrido en el rebote ante el equipo que mejor va al rebote ofensivo de toda la competición, y no encontramos nuestro ritmo, tampoco en el inicio del tercer cuarto donde ellos anotaban con facilidad”.

David Barrio aclara que “cuando somos capaces de defender y rebotear podemos correr en ataque, y cuando lo hacemos somos capaces de competir con cualquiera. Pero si no lo hacemos, nos puede ganar cualquiera y en casa no nos podemos permitir ser menos intensos que el rival. Es lo que nos pasó en la primera parte y a pesar de que estamos contentos por la victoria también somos autocríticos con esta circunstancia”.

Sobre el público del “Lydia Valentín” asegura que “nos ha llevado en volandas. La afición nos va a ayudar siempre que luchemos y cuando el equipo se ha tirado a por todos los balones como si fueran el último tenemos a la afición de nuestro lado”.

En cuanto a la anotación, aclara que “el colectivo es lo que se impone, con 8 jugadores sumando puntos. A nivel individual estamos muy contentos con los 25 puntos de Dani Stefanuto, quien siempre da el máximo a nivel defensivo. Es un chico que llega a prueba en pretemporada, se gana un sitio en la plantilla y hoy ha estado muy acertado a nivel ofensivo, pero sería injusto destacar a uno sólo en un encuentro muy coral por parte de todos”.

Para concluir, David Barrio asegura que “la liga está absolutamente igualada, esto está muy abierto y enganchando una buena racha de resultados puede pasar cualquier cosa y la clasificación puede variar mucho”.

El próximo partido vuelve a ser en domingo, en este caso 17 de noviembre, a las doce del mediodía en el Palacio de los Deportes de Santander para enfrentarse a un Igualatorio Cantabria Estela que es el segundo clasificado y que tiene un balance de 6 victorias y 3 derrotas después de caer el Gijón este fin de semana.

CAT&REST INTRAGÁS-CLIMA CDP (15+14+27+32): Luis Ferrando (12), Dani Stefanuto (25), Rafa Casanova (10), Sean McDonell (6) y Kerwin Smith (12) -cinco inicial- luego “Andy” Ramírez (17), Joel Tshilumbu (4), Diego Soárez (0), Alex Laurent (0), Stefan Vlahovic (2), Ángel Infante (0) y Víctor Pérez (0).

INNOVA CHEF (16+21+25+12): Anthony Libroia (10), Bryce Canda (5), Mads Bonde (9), Ryan Nicholas (25) y Cristopher Iza (10) -cinco inicial- luego Ziga Simar (8), Walter Cabral (7) y Javier Beltrán (0).

ÁRBITROS: Pinela García y Borrego Rodríguez (Castilla y León). Eliminaron por personales a “Andy” Ramírez (min. 38) y al visitante Anthony Libroia (min. 38).

PARCIALES: 6-8 (5’), 15-16 (10’), 23-32 (15’), 29-37 (descanso), 39-52 (25’), 56-62 (30’), 69-69 (35’) y 88-74 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 9 del grupo “oeste” de LEB Plata disputado en el pabellón “Lydia Valentín” de Ponferrada con muy buena entrada a nivel de público y presencia de unos 25 espectadores procedentes de Zamora. En el descanso se hizo un pequeño homenaje a la haltera berciana Idaira García, bronce en el pasado campeonato de España sub 15, y que juega en el equipo infantil femenino de Ciudad de Ponferrada.